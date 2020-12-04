На Украине могут ввести «жесткий карантин» в начале 2021 года
Минздрав Украины выступит с предложением ввести в стране «жесткий карантин» с начала 2021 г., следует из сообщения на сайте министерства в Facebook.
«Минздрав предложит правительству ввести жесткий карантин с начала января на три недели», — говорится в сообщении министерства по итогам брифинга министра здравоохранения Украины Максима Степанова.
В январе ожидается «значительный» прирост заболеваемости, поскольку коронавирус может осложниться гриппом. «Вот почему необходимо подготовить систему и подойти к минимально возможным цифрам по коронавирусу и госпитализации», — отметили в министерстве. По мнению Минздрава, введенные в стране ограничения, в том числе карантин выходного дня, позволили снизить заболеваемость COVID-19.
14 ноября на Украине ввели карантин выходного дня, согласно которому в субботу и воскресенье могут работать только продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Непродовольственная розница и торгово-развлекательные центры в выходные должны быть закрыты, а рестораны, кафе и другие заведения общепита обслуживать клиентов только «навынос». Эту идею поддержал президент Украины Владимир Зеленский.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что экономика Украины не выдержит полного локдауна, поэтому правительство и Минздрав начали искать «сбалансированный вариант дополнительных карантинных ограничений».
По данным Университета Джонса Хопкинса, на Украине за последние сутки выявлено 14 812 новых случаев коронавируса, 254 человека скончались. Всего в стране зарегистрировано 793 372 случая COVID-19 и 13 394 летальных исхода.