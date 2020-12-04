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На Украине могут ввести «жесткий карантин» в начале 2021 года

Ведомости

Минздрав Украины выступит с предложением ввести в стране «жесткий карантин» с начала 2021 г., следует из сообщения на сайте министерства в Facebook.

«Минздрав предложит правительству ввести жесткий карантин с начала января на три недели», — говорится в сообщении министерства по итогам брифинга министра здравоохранения Украины Максима Степанова. 

В январе ожидается «значительный» прирост заболеваемости, поскольку коронавирус может осложниться гриппом. «Вот почему необходимо подготовить систему и подойти к минимально возможным цифрам по коронавирусу и госпитализации», — отметили в министерстве. По мнению Минздрава, введенные в стране ограничения, в том числе карантин выходного дня, позволили снизить заболеваемость COVID-19.

14 ноября на Украине ввели карантин выходного дня, согласно которому в субботу и воскресенье могут работать только продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Непродовольственная розница и торгово-развлекательные центры в выходные должны быть закрыты, а рестораны, кафе и другие заведения общепита обслуживать клиентов только «навынос». Эту идею поддержал президент Украины Владимир Зеленский. 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что экономика Украины не выдержит полного локдауна, поэтому правительство и Минздрав начали искать «сбалансированный вариант дополнительных карантинных ограничений».  

По данным Университета Джонса Хопкинса, на Украине за последние сутки выявлено 14 812 новых случаев коронавируса, 254 человека скончались. Всего в стране зарегистрировано 793 372 случая COVID-19 и 13 394 летальных исхода.

Ранее по теме: Зеленский вылечился от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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