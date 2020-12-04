На Украине могут ввести «жесткий карантин» в начале 2021 года

14 ноября на Украине ввели карантин выходного дня, согласно которому в субботу и воскресенье могут работать только продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Непродовольственная розница и торгово-развлекательные центры в выходные должны быть закрыты, а рестораны, кафе и другие заведения общепита обслуживать клиентов только «навынос». Эту идею поддержал президент Украины Владимир Зеленский.