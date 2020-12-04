Умер бывший губернатор Курской области Александр Михайлов
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший губернатор Курской области Александр Михайлов скончался в возрасте 69 лет, сообщила пресс-служба администрации региона на странице «ВКонтакте».
«Ушел из жизни бывший губернатор Курской области Александр Михайлов. От лица администрации Курской области приносим свои соболезнования родным и близким Александра Николаевича», — говорится в сообщении.
Александр Михайлов родился 15 сентября 1951 г. Окончил Харьковский институт инженеров железнодорожного транспорта им. С.М. Кирова и Ростовскую межобластную высшую партийную школу. До назначения в Совет Федерации занимал должность губернатора Курской области. Награжден орденом Дружбы, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени.