Умер бывший губернатор Курской области Александр Михайлов

Александр Михайлов родился 15 сентября 1951 г. Окончил Харьковский институт инженеров железнодорожного транспорта им. С.М. Кирова и Ростовскую межобластную высшую партийную школу. До назначения в Совет Федерации занимал должность губернатора Курской области. Награжден орденом Дружбы, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени.