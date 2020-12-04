Туроператоры пожаловались на массовое аннулирование туров в Петербург
Туроператоры фиксируют массовую отмену туров в Санкт-Петербург на новогодние праздники в связи с введенными из-за коронавируса ограничениями, сообщила Ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии (РСТ).
«Жесткие ограничения, введенные в Санкт-Петербурге на новогодние праздники, вызвали массовые аннуляции туров в этот город», — говорится в сообщении. Туроператор «Магазин путешествий» сообщил о «шквале звонков» от клиентов, которые требуют возврата денег. Отменяет новогодние экскурсии и возвращает клиентам средства и компания «Петербургские встречи».
По мнению РСТ, турпоток в город по итогам года может снизиться на 90%. Аналогичную оценку ранее высказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Спрос на Москву на новогодний период уже снизился на 90%. Аналогичные цифры мы увидим и по Санкт-Петербургу. Останутся туристы, которые все же отправятся в Петербург на праздники, чтобы просто ходить по городу. Но абсолютное большинство аннулирует туры», — отметил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
Ранее пресс-служба администрации города сообщила, что работа всех кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге будет приостановлена с 30 декабря по 3 января. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Кроме того, в новогоднюю ночь в городе не будет работать метро.
Позже вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин призвал туристов не приезжать в город на Новый год для профилактики распространения коронавируса.