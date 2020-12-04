Детский омбудсмен сообщила о необоснованном изъятии 15 детей из семьи в Крыму
Органы опеки Крыма обвинили в незаконном изъятии 15 детей из многодетной семьи Тоцких из-за якобы ненадлежащего исполнения приемными родителями своих обязанностей, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой. При этом фактов наличия угрозы жизни и здоровью детей выявлено не было.
«Органы опеки с детьми поступают как с мебелью! То отдали в приемную семью, сгрузили, то снова забрали — перевезли! Мы звоним специалистам, спрашиваем: на каких основаниях забрали? Ничего вразумительного не ответили. Нет оснований», — цитирует пресс-служба слова Кузнецовой.
В аппарате детского омбудсмена готовят по данному факту обращение в Генпрокуратуру. На данный момент в семье остаются пять детей. В пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю сообщили изданию, что следователи совместно с надзорными органами проводят процессуальную проверку, изучая основания и законность процедуры изъятия детей должностными лицами.
Согласно действующему законодательству, сейчас органы опеки могут самостоятельно принять решение об изъятии ребенка из семьи. В июле группа депутатов Госдумы внесла законопроект, которым предлагалось перевести вопрос изъятия ребенка из семьи в компетенцию суда. Так, согласно законопроекту, суд должен в течение суток принять решение, забирать ребенка от родителей по заявлению об угрозе его жизни и здоровью, или нет. Однако после резкой критики законопроекта со стороны, в том числе, детских омбудсменов, он был отозван из Госдумы в ноябре.