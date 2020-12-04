Детский омбудсмен сообщила о необоснованном изъятии 15 детей из семьи в Крыму

Согласно действующему законодательству, сейчас органы опеки могут самостоятельно принять решение об изъятии ребенка из семьи. В июле группа депутатов Госдумы внесла законопроект, которым предлагалось перевести вопрос изъятия ребенка из семьи в компетенцию суда. Так, согласно законопроекту, суд должен в течение суток принять решение, забирать ребенка от родителей по заявлению об угрозе его жизни и здоровью, или нет. Однако после резкой критики законопроекта со стороны, в том числе, детских омбудсменов, он был отозван из Госдумы в ноябре.