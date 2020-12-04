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Детский омбудсмен сообщила о необоснованном изъятии 15 детей из семьи в Крыму

Ведомости

Органы опеки Крыма обвинили в незаконном изъятии 15 детей из многодетной семьи Тоцких из-за якобы ненадлежащего исполнения приемными родителями своих обязанностей, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой. При этом фактов наличия угрозы жизни и здоровью детей выявлено не было.

«Органы опеки с детьми поступают как с мебелью! То отдали в приемную семью, сгрузили, то снова забрали — перевезли! Мы звоним специалистам, спрашиваем: на каких основаниях забрали? Ничего вразумительного не ответили. Нет оснований», — цитирует пресс-служба слова Кузнецовой.

В аппарате детского омбудсмена готовят по данному факту обращение в Генпрокуратуру. На данный момент в семье остаются пять детей. В пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю сообщили изданию, что следователи совместно с надзорными органами проводят процессуальную проверку, изучая основания и законность процедуры изъятия детей должностными лицами.

Согласно действующему законодательству, сейчас органы опеки могут самостоятельно принять решение об изъятии ребенка из семьи. В июле группа депутатов Госдумы внесла законопроект, которым предлагалось перевести вопрос изъятия ребенка из семьи в компетенцию суда. Так, согласно законопроекту, суд должен в течение суток принять решение, забирать ребенка от родителей по заявлению об угрозе его жизни и здоровью, или нет. Однако после резкой критики законопроекта со стороны, в том числе, детских омбудсменов, он был отозван из Госдумы в ноябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных