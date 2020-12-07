Врач назвал самое массовое последствие коронавируса
Наиболее частым последствием COVID-19 является тенденция к повышению артериального давления, сообщила Lenta.ru со ссылкой на врача иммунолога-аллерголога Владимира Болибока.
Врач пояснил, что такие изменения в организме происходят из-за васкулитов — воспаления внутренней оболочки сосудов. «Последствия этих васкулитов заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания», — объяснил врач. По его словам, пока сложно сказать, будут ли такие последствия долговременными или пройдут быстро.
По данным оперштаба на 6 декабря, в России зарегистрировано около 2,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 1,9 млн человек выздоровели, более 43 000 — скончались. 6 декабря было зарегистрировано 29 039 случаев заражения коронавирусом — максимум за весь период пандемии.