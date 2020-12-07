Названы лидирующие по вредным привычкам регионы России
Употребление алкоголя и табака в 2019 г. среди российских регионов выше всего было в Магаданской, Сахалинской областях и Хакасии, говорится в рейтинге экспертов «РИА Новости».
Эти три субъекта занимали те же места в аналогичном рейтинге позапрошлого года. Также в нем на четвертом с конца месте Бурятия. В топ-5 регионов с наибольшей приверженностью вредным привычкам вошла Амурская область, которая опустилась на три позиции по сравнению с 2018 г.
При составлении рейтинга эксперты использовали данные за 2017-2019 г. Аналитики учитывали показатели потребления табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравления алкоголем. В среднем по стране сокращается потребление алкоголя, что авторы исследования объясняют все большей популярностью здорового образа жизни среди населения. В связи с этим сокращается и число преступлений, совершенных пьяными людьми.
Все регионы, лидирующие по приверженности вредным привычкам, расположены в суровом климате, который «вносит определенные коррективы в жизни местных жителей». Наиболее остро в этих регионах стоят проблемы употребления алкоголя и табака: на Сахалине и в Магадане зарегистрированы наиболее высокие продажи алкоголя на одного взрослого человека. В Хакассии и Бурятии достаточно высокие показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного опьянения. Также во всех пяти регионах регистрируются одни из самых высоких в России показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения или связанных с употреблением наркотиков.
Меньше всего привержены вредным привычкам жители Чечни и Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Тамбовской области, говорится в рейтинге. По мнению экспертов, вредные привычки мало распространены среди жителей Северного Кавказа из-за сложившегося образа жизни, строгих традиций и менталитета жителей региона. В Тамбовской области произошло снижение потребления табака и алкоголя, что помогло региону подняться в рейтинге с девятого на пятое место.
Согласно рейтингу, Москва поднялась с 57 на 49 место, Санкт-Петербург — с 70 на 63. По данным экспертов, в Москве наиболее частой вредной привычкой является курение, в Санкт-Петербурге — распространение наркотиков, о чем говорит высокий уровень преступлений, связанный с их употреблением.