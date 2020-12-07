Названы лидирующие по вредным привычкам регионы России

Все регионы, лидирующие по приверженности вредным привычкам, расположены в суровом климате, который «вносит определенные коррективы в жизни местных жителей». Наиболее остро в этих регионах стоят проблемы употребления алкоголя и табака: на Сахалине и в Магадане зарегистрированы наиболее высокие продажи алкоголя на одного взрослого человека. В Хакассии и Бурятии достаточно высокие показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного опьянения. Также во всех пяти регионах регистрируются одни из самых высоких в России показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения или связанных с употреблением наркотиков.