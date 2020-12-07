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Названы лидирующие по вредным привычкам регионы России

Ведомости

Употребление алкоголя и табака в 2019 г. среди российских регионов выше всего было в Магаданской, Сахалинской областях и Хакасии, говорится в рейтинге экспертов «РИА Новости». 

Эти три субъекта занимали те же места в аналогичном рейтинге позапрошлого года. Также в нем на четвертом с конца месте Бурятия. В топ-5 регионов с наибольшей приверженностью вредным привычкам вошла Амурская область, которая опустилась на три позиции по сравнению с 2018 г.

При составлении рейтинга эксперты использовали данные за 2017-2019 г. Аналитики учитывали показатели потребления табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравления алкоголем. В среднем по стране сокращается потребление алкоголя, что авторы исследования объясняют все большей популярностью здорового образа жизни среди населения. В связи с этим сокращается и число преступлений, совершенных пьяными людьми.

Все регионы, лидирующие по приверженности вредным привычкам, расположены в суровом климате, который «вносит определенные коррективы в жизни местных жителей». Наиболее остро в этих регионах стоят проблемы употребления алкоголя и табака: на Сахалине и в Магадане зарегистрированы наиболее высокие продажи алкоголя на одного взрослого человека. В Хакассии и Бурятии достаточно высокие показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного опьянения. Также во всех пяти регионах регистрируются одни из самых высоких в России показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения или связанных с употреблением наркотиков.

Меньше всего привержены вредным привычкам жители Чечни и Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Тамбовской области, говорится в рейтинге. По мнению экспертов, вредные привычки мало распространены среди жителей Северного Кавказа из-за сложившегося образа жизни, строгих традиций и менталитета жителей региона. В Тамбовской области произошло снижение потребления табака и алкоголя, что помогло региону подняться в рейтинге с девятого на пятое место. 

Согласно рейтингу, Москва поднялась с 57 на 49 место, Санкт-Петербург — с 70 на 63. По данным экспертов, в Москве наиболее частой вредной привычкой является курение, в Санкт-Петербурге — распространение наркотиков, о чем говорит высокий уровень преступлений, связанный с их употреблением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных