С невыездных россиян-должников взыскали 36 млрд рублей
Судебные приставы взыскали около 36 млрд руб. с россиян, выезд за границу которым ограничен из-за долгов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
В ведомстве отметили, что такую сумму взыскали за девять месяцев 2020 г. Ранее в ФССП сообщали, что, по данным на 1 ноября, за границу не могут выехать более 4 млн должников. Показатель вырос примерно на 20% за год. За десять месяцев приставы вынесли 7,5 млн постановлений о временном ограничении на выезд за рубеж.
Судебные приставы могут ограничить выезд за границу при долге от 30 тыс. руб., в некоторых случаях — от 10 тыс.. Человек не сможет уехать за границу, пока не погасит долг.