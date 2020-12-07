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С невыездных россиян-должников взыскали 36 млрд рублей

Ведомости

Судебные приставы взыскали около 36 млрд руб. с россиян, выезд за границу которым ограничен из-за долгов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

В ведомстве отметили, что такую сумму взыскали за девять месяцев 2020 г. Ранее в ФССП сообщали, что, по данным на 1 ноября, за границу не могут выехать более 4 млн должников. Показатель вырос примерно на 20% за год. За десять месяцев приставы вынесли 7,5 млн постановлений о временном ограничении на выезд за рубеж. 

Судебные приставы могут ограничить выезд за границу при долге от 30 тыс. руб., в некоторых случаях — от 10 тыс.. Человек не сможет уехать за границу, пока не погасит долг. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных