С невыездных россиян-должников взыскали 36 млрд рублей

В ведомстве отметили, что такую сумму взыскали за девять месяцев 2020 г. Ранее в ФССП сообщали, что, по данным на 1 ноября, за границу не могут выехать более 4 млн должников. Показатель вырос примерно на 20% за год. За десять месяцев приставы вынесли 7,5 млн постановлений о временном ограничении на выезд за рубеж.