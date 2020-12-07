Ученые спрогнозировали пик распространения коронавируса в России

Согласно исследованию, во время пика в Москве число активных случаев коронавируса составит 149 тыс. — 151 тыс., в Санкт-Петербурге - 64 тыс. — 65 тыс. Авторы исследования пояснили, что эти данные необходимо учитывать, чтобы понимать степень нагрузки на систему здравоохранения и планировать ее работу. По данным оперштаба на 6 декабря, в Москве зарегистрировано более 147 тыс. активных случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге — около 57 тыс. Активные случаи заболевания — это число пациентов, которые продолжают лечение.