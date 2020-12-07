Ученые спрогнозировали пик распространения коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на 10-12 декабря, в Санкт-Петербурге — 15-16 декабря, по всей России — 22 декабря, сообщила газета «Известия» со ссылкой на отчет Центра интеллектуальной логистики СПбГУ.
Согласно исследованию, во время пика в Москве число активных случаев коронавируса составит 149 тыс. — 151 тыс., в Санкт-Петербурге - 64 тыс. — 65 тыс. Авторы исследования пояснили, что эти данные необходимо учитывать, чтобы понимать степень нагрузки на систему здравоохранения и планировать ее работу. По данным оперштаба на 6 декабря, в Москве зарегистрировано более 147 тыс. активных случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге — около 57 тыс. Активные случаи заболевания — это число пациентов, которые продолжают лечение.
В отчете центра говорится, что в течение последних двух недель суточный прирост случаев заражения коронавирусом находится в диапазоне 24 — 27 тыс. Если показатель будет сохраняться в этих пределах в течение семи — десяти дней и затем будет снижаться, 22 декабря в стране будет зарегистрировано самое большое значение активных случаев коронавируса — 514 — 517 тыс. 6 декабря этот показатель достигал 479 800 человек.
По данным оперштаба на 6 декабря, в России зарегистрировано около 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,9 млн человек выздоровели, более 43 тыс. — скончались от коронавируса. 6 декабря было зарегистрировано 29 039 случаев заражения коронавирусом — максимум за весь период пандемии.