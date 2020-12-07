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Роспотребнадзор рекомендовал провести новогодние праздники дома

Ведомости

Роспотребнадзор для профилактики распространения коронавируса рекомендует провести новогодние праздники дома или на даче, сообщила пресс-служба ведомства.

«Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что коронавирус передается преимущественно воздушно-капельным путем.

В Роспотребнадзоре рекомендовали воздержаться от поездок за границу, посещения мероприятий в закрытых помещениях, в том числе корпоративов, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров, максимально ограничить контакты с другими людьми, носить маску при посещении родственников и друзей, в торговых центрах и других местах с возможностью инфицирования.

«Не стоит многократно посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования», – подчеркнули в ведомстве, напомнив, что массовые скопления людей, в том числе вне помещений, нежелательны и потенциально опасны.

Ранее о запрете новогодних массовых мероприятий объявили власти Москвы, Московской области, Краснодарского края и Крыма. Позже руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в регионах с острой ситуацией по коронавирусу необходимо ограничить проведение новогодних мероприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных