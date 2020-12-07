Роспотребнадзор рекомендовал провести новогодние праздники дома
Роспотребнадзор для профилактики распространения коронавируса рекомендует провести новогодние праздники дома или на даче, сообщила пресс-служба ведомства.
«Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что коронавирус передается преимущественно воздушно-капельным путем.
В Роспотребнадзоре рекомендовали воздержаться от поездок за границу, посещения мероприятий в закрытых помещениях, в том числе корпоративов, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров, максимально ограничить контакты с другими людьми, носить маску при посещении родственников и друзей, в торговых центрах и других местах с возможностью инфицирования.
«Не стоит многократно посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования», – подчеркнули в ведомстве, напомнив, что массовые скопления людей, в том числе вне помещений, нежелательны и потенциально опасны.
Ранее о запрете новогодних массовых мероприятий объявили власти Москвы, Московской области, Краснодарского края и Крыма. Позже руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в регионах с острой ситуацией по коронавирусу необходимо ограничить проведение новогодних мероприятий.