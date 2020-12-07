Роспотребнадзор рекомендовал провести новогодние праздники дома

В Роспотребнадзоре рекомендовали воздержаться от поездок за границу, посещения мероприятий в закрытых помещениях, в том числе корпоративов, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров, максимально ограничить контакты с другими людьми, носить маску при посещении родственников и друзей, в торговых центрах и других местах с возможностью инфицирования.