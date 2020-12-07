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В Астрахани возбудили дело после массового отравления в бассейне

Ведомости

Следственный комитет по Астраханской области возбудил уголовное дело после массового отравления в бассейне спорткомплекса «Динамо», сообщила пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст.238 УК РФ).

По версии следствия, утром 7 декабря во время занятий в бассейне спорткомплекса «Динамо» в Астрахани дети и взрослые почувствовали недомогание. Из бассейна были эвакуированы 26 человек. Пострадавших госпитализировали: это семеро взрослых и 19 детей в возрасте от 5 до 12 лет, сообщали в пресс-службе Минздрава.

Число госпитализированных после отравления в астраханском бассейне выросло до 30, из них 21 ребенок, пишут «РИА Новости».

Предварительный диагноз пострадавших – острое отравление хлором. Взрослые и 13 детей находятся в состоянии средней степени тяжести, шестеро детей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии на кислородной поддержке в стабильно тяжелом состоянии. Все пострадавшие в сознании.

По предварительной информации, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, что привело к выбросу вредных веществ. На месте происшествия работают следователи, сотрудники полиции и МЧС. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных