В Астрахани возбудили дело после массового отравления в бассейне
Следственный комитет по Астраханской области возбудил уголовное дело после массового отравления в бассейне спорткомплекса «Динамо», сообщила пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст.238 УК РФ).
По версии следствия, утром 7 декабря во время занятий в бассейне спорткомплекса «Динамо» в Астрахани дети и взрослые почувствовали недомогание. Из бассейна были эвакуированы 26 человек. Пострадавших госпитализировали: это семеро взрослых и 19 детей в возрасте от 5 до 12 лет, сообщали в пресс-службе Минздрава.
Число госпитализированных после отравления в астраханском бассейне выросло до 30, из них 21 ребенок, пишут «РИА Новости».
Предварительный диагноз пострадавших – острое отравление хлором. Взрослые и 13 детей находятся в состоянии средней степени тяжести, шестеро детей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии на кислородной поддержке в стабильно тяжелом состоянии. Все пострадавшие в сознании.
По предварительной информации, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, что привело к выбросу вредных веществ. На месте происшествия работают следователи, сотрудники полиции и МЧС. Устанавливаются обстоятельства инцидента.