В Астрахани возбудили дело после массового отравления в бассейне

По версии следствия, утром 7 декабря во время занятий в бассейне спорткомплекса «Динамо» в Астрахани дети и взрослые почувствовали недомогание. Из бассейна были эвакуированы 26 человек. Пострадавших госпитализировали: это семеро взрослых и 19 детей в возрасте от 5 до 12 лет, сообщали в пресс-службе Минздрава.