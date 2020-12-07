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Власти Москвы надеются победить коронавирус в ближайшие месяцы

Ведомости

Московские власти рассчитывают на окончательную победу над коронавирусом в течение ближайших месяцев, заявила заммэра города Анастасия Ракова в ходе XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество — 2020».

«Надеюсь, что те системы, которые мы создали, позволят нам успешно бороться с пандемией. И мы уже запустили массовую вакцинацию, я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев нам окончательно удастся победить этот недуг», — сказала Ракова (цитата по ТАСС). Она сравнила борьбу с распространением пандемии коронавируса с марафоном. «Мы боремся с этой заразой, уже девять месяцев длится наш марафон, и не видно ему ни конца ни края. Сразу хочу сказать, что пандемия — это время вызовов», — цитируют «РИА Новости» Ракову.

5 декабря в Москве началась вакцинация от коронавируса для медработников, учителей и работников социальных служб. Затем планируется расширить программу для всех желающих. В Москве для вакцинации используется препарат «Спутник V».

«Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Это первая вакцина от коронавируса в мире. Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 тыс. добровольцев. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных