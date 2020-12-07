Власти Москвы надеются победить коронавирус в ближайшие месяцы

«Надеюсь, что те системы, которые мы создали, позволят нам успешно бороться с пандемией. И мы уже запустили массовую вакцинацию, я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев нам окончательно удастся победить этот недуг», — сказала Ракова (цитата по ТАСС). Она сравнила борьбу с распространением пандемии коронавируса с марафоном. «Мы боремся с этой заразой, уже девять месяцев длится наш марафон, и не видно ему ни конца ни края. Сразу хочу сказать, что пандемия — это время вызовов», — цитируют «РИА Новости» Ракову.