Власти Москвы надеются победить коронавирус в ближайшие месяцы
Московские власти рассчитывают на окончательную победу над коронавирусом в течение ближайших месяцев, заявила заммэра города Анастасия Ракова в ходе XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество — 2020».
«Надеюсь, что те системы, которые мы создали, позволят нам успешно бороться с пандемией. И мы уже запустили массовую вакцинацию, я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев нам окончательно удастся победить этот недуг», — сказала Ракова (цитата по ТАСС). Она сравнила борьбу с распространением пандемии коронавируса с марафоном. «Мы боремся с этой заразой, уже девять месяцев длится наш марафон, и не видно ему ни конца ни края. Сразу хочу сказать, что пандемия — это время вызовов», — цитируют «РИА Новости» Ракову.
5 декабря в Москве началась вакцинация от коронавируса для медработников, учителей и работников социальных служб. Затем планируется расширить программу для всех желающих. В Москве для вакцинации используется препарат «Спутник V».
«Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Это первая вакцина от коронавируса в мире. Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 тыс. добровольцев. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%.