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В Белоруссии на акциях протеста за день задержали более 300 человек

Ведомости

В воскресенье, 6 декабря, на протестных акциях в Белоруссии было задержано 344 человека, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

«Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 344 человека. Некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в вышеуказанных мероприятиях», — написала Чемоданова.

По ее словам, правоохранители здажерживали «заводаторов и "активистов" с незарегистрированной символикой», которые скандировали «провокационные» лозунги и призывали к нарушениям общественного порядка. Сами акции протеста в стране Чемоданова назвала маломасштабными.

Правозащитный центр «Весна» сообщил, что среди задержанных есть журналисты. Больше всего задержаний было в Минске. 

Акции протеста в республики продолжаются с 9 августа, когда состоялись выборы президента страны. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.

Тихановская утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Она инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных