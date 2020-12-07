В Белоруссии на акциях протеста за день задержали более 300 человек
В воскресенье, 6 декабря, на протестных акциях в Белоруссии было задержано 344 человека, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
«Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 344 человека. Некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в вышеуказанных мероприятиях», — написала Чемоданова.
По ее словам, правоохранители здажерживали «заводаторов и "активистов" с незарегистрированной символикой», которые скандировали «провокационные» лозунги и призывали к нарушениям общественного порядка. Сами акции протеста в стране Чемоданова назвала маломасштабными.
Правозащитный центр «Весна» сообщил, что среди задержанных есть журналисты. Больше всего задержаний было в Минске.
Акции протеста в республики продолжаются с 9 августа, когда состоялись выборы президента страны. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.
Тихановская утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Она инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.