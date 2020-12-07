В Белоруссии на акциях протеста за день задержали более 300 человек

«Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 344 человека. Некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в вышеуказанных мероприятиях», — написала Чемоданова.