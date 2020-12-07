В Москве уволили выстрелившего в ребенка полицейского

В МВД пояснили, что в ночь на 6 декабря сотрудник патрульно-постовой службы, находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде, произвел выстрелы из травматического оружия, в результате которых ребенок, находившийся рядом с ним, получил травмы.