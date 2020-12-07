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В Москве уволили выстрелившего в ребенка полицейского

Ведомости

Сотрудник полиции, который ранил ребенка во время стрельбы из травматического оружия, уволен из органов внутренних дел, сообщается на сайте управления МВД по Москве.

«Выстреливший в Москве в несовершеннолетнюю сотрудник ППС уволен из органов внутренних дел» по результатам служебной проверки, рассказали в пресс-службе ведомства.

В МВД пояснили, что в ночь на 6 декабря сотрудник патрульно-постовой службы, находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде, произвел выстрелы из травматического оружия, в результате которых ребенок, находившийся рядом с ним, получил травмы.

Проверка была проведена после получения сообщений людей, поступивших на службу «02» о звуках стрельбы на Судостроительной улице возле одного из жилых домов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных