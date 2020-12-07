В Москве уволили выстрелившего в ребенка полицейского
Сотрудник полиции, который ранил ребенка во время стрельбы из травматического оружия, уволен из органов внутренних дел, сообщается на сайте управления МВД по Москве.
«Выстреливший в Москве в несовершеннолетнюю сотрудник ППС уволен из органов внутренних дел» по результатам служебной проверки, рассказали в пресс-службе ведомства.
В МВД пояснили, что в ночь на 6 декабря сотрудник патрульно-постовой службы, находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде, произвел выстрелы из травматического оружия, в результате которых ребенок, находившийся рядом с ним, получил травмы.
Проверка была проведена после получения сообщений людей, поступивших на службу «02» о звуках стрельбы на Судостроительной улице возле одного из жилых домов.