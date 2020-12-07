Собянин заявил о готовности здравоохранения Москвы к вакцинации от COVID-19
Система здравоохранения Москвы готова к масштабной вакцинации от коронавируса, заявил мэр Сергей Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
«Мы начали обкатку системы масштабной вакцинации граждан», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Он напомнил, что 4 декабря в Москве была открыта электронная запись на вакцинацию групп риска — работников здравоохранения, образования и социальных служб, а в выходные были открыты прививочные пункты. За субботу и воскресенье в них привились более 2 тыс. человек.
«Считаю, что вся система готова к более масштабной вакцинации. Теперь, конечно, слово за разработчиками и производителями (вакцины)… Надеюсь, что мы в ближайшие недели будем получать более существенные вакцины», — подчеркнул он.
В Москве для вакцинации от коронавируса используется препарат «Спутник V». Эта вакцина стала первой зарегистрированной в мире. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 тыс. добровольцев. Эффективность «Спутника V» разработчики оценили в более чем 95%.