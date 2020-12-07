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Собянин заявил о готовности здравоохранения Москвы к вакцинации от COVID-19

Ведомости

Система здравоохранения Москвы готова к масштабной вакцинации от коронавируса, заявил мэр Сергей Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«Мы начали обкатку системы масштабной вакцинации граждан», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что 4 декабря в Москве была открыта электронная запись на вакцинацию групп риска — работников здравоохранения, образования и социальных служб, а в выходные были открыты прививочные пункты. За субботу и воскресенье в них привились более 2 тыс. человек.

«Считаю, что вся система готова к более масштабной вакцинации. Теперь, конечно, слово за разработчиками и производителями (вакцины)… Надеюсь, что мы в ближайшие недели будем получать более существенные вакцины», — подчеркнул он.

В Москве для вакцинации от коронавируса используется препарат «Спутник V». Эта вакцина стала первой зарегистрированной в мире. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 тыс. добровольцев. Эффективность «Спутника V» разработчики оценили в более чем 95%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных