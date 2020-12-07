ФОМ: 53% россиян ощущают угрозу ядерной войны
Угроза военного конфликта с применением ядерного оружия существует по мнению 53% россиян, в июне 2014 г. такую угрозу ощущали 64%, к такому выводу в результате опроса пришел Фонд общественного мнения (ФОМ). В еженедельном всероссийском телефонном опросе участвовали 1 тыс. россиян старше 18 лет.
Среди сторонников мнения, что угроза ядерной войны существует, 37% отметили, что в первую очередь угроза применения ядерного оружия исходит от США, за Китай проголосовали 5%, за Северную Корею и страны Запада – по 3%, за Великобританию – 2%.
Большинство – 76% – респондентов уверены, что России нужно ядерное оружие, так как это это защита безопасности страны (36%) и сдерживающий фактор для поддержания равновесия в мире (22%). Стремление ко всеобщему ядерному разоружению поддержали 62% опрошенных, в июне 2014 г. этот показатель составлял 76%. Этот может произойти в перспективе ближайших 20-30 лет по мнению 36% россиян, 48% ответили отрицательно.