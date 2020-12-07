ФОМ: 53% россиян ощущают угрозу ядерной войны

Большинство – 76% – респондентов уверены, что России нужно ядерное оружие, так как это это защита безопасности страны (36%) и сдерживающий фактор для поддержания равновесия в мире (22%). Стремление ко всеобщему ядерному разоружению поддержали 62% опрошенных, в июне 2014 г. этот показатель составлял 76%. Этот может произойти в перспективе ближайших 20-30 лет по мнению 36% россиян, 48% ответили отрицательно.