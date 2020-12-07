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ФОМ: 53% россиян ощущают угрозу ядерной войны

Ведомости

Угроза военного конфликта с применением ядерного оружия существует по мнению 53% россиян, в июне 2014 г. такую угрозу ощущали 64%, к такому выводу в результате опроса пришел Фонд общественного мнения (ФОМ). В еженедельном всероссийском телефонном опросе участвовали 1 тыс. россиян старше 18 лет.

Среди сторонников мнения, что угроза ядерной войны существует, 37% отметили, что в первую очередь угроза применения ядерного оружия исходит от США, за Китай проголосовали 5%, за Северную Корею и страны Запада – по 3%, за Великобританию – 2%.

Большинство – 76% – респондентов уверены, что России нужно ядерное оружие, так как это это защита безопасности страны (36%) и сдерживающий фактор для поддержания равновесия в мире (22%). Стремление ко всеобщему ядерному разоружению поддержали 62% опрошенных, в июне 2014 г. этот показатель составлял 76%. Этот может произойти в перспективе ближайших 20-30 лет по мнению 36% россиян, 48% ответили отрицательно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных