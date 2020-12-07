СК возбудил дело из-за нападения на погранотряд на границе с Украиной

Следователи управления СКР по Белгородской области возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности) в связи с попыткой троих неизвестных вооруженных лиц пересечь российскую границу со стороны Украины и последующей за этим перестрелкой. О возбуждении дела говорится в сообщении на сайте СК.