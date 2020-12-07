СК возбудил дело из-за нападения на погранотряд на границе с Украиной
Следователи управления СКР по Белгородской области возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности) в связи с попыткой троих неизвестных вооруженных лиц пересечь российскую границу со стороны Украины и последующей за этим перестрелкой. О возбуждении дела говорится в сообщении на сайте СК.
«В настоящее время следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 3 декабря пограничники УФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пресекли попытку нарушения государственной границы со стороны Украины тремя неизвестными. После требования остановиться данные лица открыли огонь по служащим. В результате перестрелки один из нападавших погиб. При нем обнаружили автомат, магазин с патронами, рацию и прибор ночного видения, рассказали в СК.
4 декабря о случившемся сообщила Федеральная служба безопасности России (ФСБ). Тогда в ведомстве отметили, что двое других нарушителей скрылись на территории Украины.
При этом Госпогранслужба Украины заявила, что ее сотрудники не зафиксировали выстрелов на границе с Россией. Киев также инициировал встречу для выяснения обстоятельств инцидента