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СК возбудил дело из-за нападения на погранотряд на границе с Украиной

Ведомости

Следователи управления СКР по Белгородской области возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности) в связи с попыткой троих неизвестных вооруженных лиц пересечь российскую границу со стороны Украины и последующей за этим перестрелкой. О возбуждении дела говорится в сообщении на сайте СК.

«В настоящее время следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 3 декабря пограничники УФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пресекли попытку нарушения государственной границы со стороны Украины тремя неизвестными. После требования остановиться данные лица открыли огонь по служащим. В результате перестрелки один из нападавших погиб. При нем обнаружили автомат, магазин с патронами, рацию и прибор ночного видения, рассказали в СК.

4 декабря о случившемся сообщила Федеральная служба безопасности России (ФСБ). Тогда в ведомстве отметили, что двое других нарушителей скрылись на территории Украины.

При этом Госпогранслужба Украины заявила, что ее сотрудники не зафиксировали выстрелов на границе с Россией. Киев также инициировал встречу для выяснения обстоятельств инцидента

Ранее по теме: Трое вооруженных людей пытались пересечь границу России cо стороны Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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