Трутнев предложил считать жителей Аляски гражданами России
Заместитель председателя правительства Юрий Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи, сообщают «РИА Новости».
«Мне кажется, это такая новая позиция в международном праве, мы готовы ее творчески развивать. Я готов переговорить с министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как жителей Российской империи», — сказал Трутнев.
Ранее японская газета Hokkaido Shimbun со ссылкой на правила проведения розыгрышей грин-карт сообщила, что в США рассматривают россиян, родившихся на Южных Курилах, в качестве уроженцев Японии. Официальное разъяснение госдепартамента США по этому поводу появилось в 2018 г., отмечает издание. МИД России счел это одобрением реваншизма и посоветовал США «знать границы» и соблюдать «красные линии».
Из-за затянувшегося спора о Южных Курилах между Россией и Японией отсутствует мирный договор. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г. После этого СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Россия же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.