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Трутнев предложил считать жителей Аляски гражданами России

Ведомости

Заместитель председателя правительства Юрий Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи, сообщают «РИА Новости».

«Мне кажется, это такая новая позиция в международном праве, мы готовы ее творчески развивать. Я готов переговорить с министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как жителей Российской империи», — сказал Трутнев. 

Ранее японская газета Hokkaido Shimbun со ссылкой на правила проведения розыгрышей грин-карт сообщила, что в США рассматривают россиян, родившихся на Южных Курилах, в качестве уроженцев Японии. Официальное разъяснение госдепартамента США по этому поводу появилось в 2018 г., отмечает издание. МИД России счел это одобрением реваншизма и посоветовал США «знать границы» и соблюдать «красные линии». 

Из-за затянувшегося спора о Южных Курилах между Россией и Японией отсутствует мирный договор. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г. После этого СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Россия же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

Ранее по теме: МИД России прокомментировал позицию США по Курилам в правилах по грин-картам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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