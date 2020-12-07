Трутнев предложил считать жителей Аляски гражданами России

Из-за затянувшегося спора о Южных Курилах между Россией и Японией отсутствует мирный договор. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г. После этого СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Россия же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.