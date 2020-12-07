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Лукашенко поручил найти работу тунеядцам

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил немедленно заняться трудоустройством безработных и заставить работать всех тунеядцев, передает «БелТА».

«Немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать», — сказал Лукашенко на совещании о работе экономики в 2020 г. и проектах прогноза развития страны на 2021 г. Он отметил, что безработный «шатающийся» человек – это не просто «протестун», а будущий преступник. 

Такие люди, по его словам, ежедневно «подкидывают» преступления, на раскрытие которых власти Белоруссии вынуждены тратить «огромные деньги».

Акции протеста в республики продолжаются с 9 августа, когда состоялись выборы президента страны. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.

Ранее по теме: В Белоруссии на акциях протеста за день задержали более 300 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных