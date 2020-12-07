Лукашенко поручил найти работу тунеядцам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил немедленно заняться трудоустройством безработных и заставить работать всех тунеядцев, передает «БелТА».
«Немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать», — сказал Лукашенко на совещании о работе экономики в 2020 г. и проектах прогноза развития страны на 2021 г. Он отметил, что безработный «шатающийся» человек – это не просто «протестун», а будущий преступник.
Такие люди, по его словам, ежедневно «подкидывают» преступления, на раскрытие которых власти Белоруссии вынуждены тратить «огромные деньги».
Акции протеста в республики продолжаются с 9 августа, когда состоялись выборы президента страны. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.