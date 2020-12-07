Лукашенко поручил найти работу тунеядцам

«Немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать», — сказал Лукашенко на совещании о работе экономики в 2020 г. и проектах прогноза развития страны на 2021 г. Он отметил, что безработный «шатающийся» человек – это не просто «протестун», а будущий преступник.