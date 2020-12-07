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Первый сборник прозы Пушкина выставили на торги за 3,2 млн рублей

Ведомости

Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги первый сборник прозы поэта и писателя Александра Пушкина, изданного в 1834 г. Первоначальная цена книги составляет 3,2 млн руб., говорится на сайте аукционного дома. 

В сборник входит первое издание в виде книги повести «Пиковая дама», до этого опубликованной анонимно во втором номере журнала «Библиотека для чтения», второе издание «Повестей Белкина» (первое издание вышло в 1831 г.) и две главы из исторического романа Пушкина «Арап Петра Великого», уточняется на сайте дома. Аукцион состоится 17 декабря. 

В сообщении отмечается, что данный экземпляр сборника является крайне редким. Книга вышла в 1834 г., однако ее продажи шли плохо. В 1836 г. ее решили сделать частью нового издания «Романы и повести» 1837 г. Из-за смерти в том же году Пушкина идея не была осуществлена, «и опека предпочла сжечь и отпечатанную первую часть («Капитанская дочка») и часть вторую, которую составляли «Повести, изданные Пушкиным» 1834 года».

В итоге сохранились лишь те книги, что были проданы при жизни Пушкина — всего 150-200 экземпляров, подчеркивается на сайте аукционного дома.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных