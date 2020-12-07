Первый сборник прозы Пушкина выставили на торги за 3,2 млн рублей
Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги первый сборник прозы поэта и писателя Александра Пушкина, изданного в 1834 г. Первоначальная цена книги составляет 3,2 млн руб., говорится на сайте аукционного дома.
В сборник входит первое издание в виде книги повести «Пиковая дама», до этого опубликованной анонимно во втором номере журнала «Библиотека для чтения», второе издание «Повестей Белкина» (первое издание вышло в 1831 г.) и две главы из исторического романа Пушкина «Арап Петра Великого», уточняется на сайте дома. Аукцион состоится 17 декабря.
В сообщении отмечается, что данный экземпляр сборника является крайне редким. Книга вышла в 1834 г., однако ее продажи шли плохо. В 1836 г. ее решили сделать частью нового издания «Романы и повести» 1837 г. Из-за смерти в том же году Пушкина идея не была осуществлена, «и опека предпочла сжечь и отпечатанную первую часть («Капитанская дочка») и часть вторую, которую составляли «Повести, изданные Пушкиным» 1834 года».
В итоге сохранились лишь те книги, что были проданы при жизни Пушкина — всего 150-200 экземпляров, подчеркивается на сайте аукционного дома.