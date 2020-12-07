Первый сборник прозы Пушкина выставили на торги за 3,2 млн рублей

В сообщении отмечается, что данный экземпляр сборника является крайне редким. Книга вышла в 1834 г., однако ее продажи шли плохо. В 1836 г. ее решили сделать частью нового издания «Романы и повести» 1837 г. Из-за смерти в том же году Пушкина идея не была осуществлена, «и опека предпочла сжечь и отпечатанную первую часть («Капитанская дочка») и часть вторую, которую составляли «Повести, изданные Пушкиным» 1834 года».