Попова утвердила правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова утвердила своим постановлением правила транспортирования и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак).
«Утвердить санитарно-эпидемиологические правила … «Условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Гам-Ковид-Вак», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Правилами закреплены требования к оборудованию для транспортирования и хранения вакцины, оборудованию для контроля температурного режима в системе «холодовой цепи», к организации транспортирования и хранения вакцины, к организации экстренных мероприятий по обеспечению «холодовой цепи» в чрезвычайных ситуациях.
Оборудование для транспортировки и хранения вакцины должно сохранять температуру не выше -18 ℃ и свободную циркуляцию воздуха при максимальной загрузке морозильного оборудования. В системе «холодовой цепи» для транспортирования вакцины используются термоконтейнеры, в том числе сумки-холодильники, хладоэлементы, сухой лед и авторефрижераторы.
«Для транспортирования обычным (не рефрижераторным) транспортом вакцина Гам-Ковид-Вак упаковывается в термоконтейнеры, обеспечивающие соблюдение температурного режима минус 18 ℃ и ниже в течение всего времени транспортирования при любой степени загрузки с учетом колебаний температуры в течение года в конкретной климатической зоне», — следует из документа.
Загрузка вакцины в термоконтейнеры должна производиться в условиях морозильной камеры при температуре -18 ℃ и ниже или из морозильника в максимально короткие сроки. Для хранения вакцины должны использоваться морозильные камеры, морозильники, в том числе морозильники-прилавки, термоконтейнеры с хладоэлементами или сухим льдом.
2 декабря президент России Владимир Путин поручил правительству начать масштабную вакцинацию населения от коронавируса. По его словам, в первую очередь будет проводиться вакцинация групп риска: врачей и учителей. Позже премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российские регионы находятся в достаточно высокой степени готовности к началу массовой вакцинации от коронавируса.
Первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи была зарегистрирована в России 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».