Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Попова утвердила правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса

Ведомости

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова утвердила своим постановлением правила транспортирования и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак).

«Утвердить санитарно-эпидемиологические правила … «Условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Гам-Ковид-Вак», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Правилами закреплены требования к оборудованию для транспортирования и хранения вакцины, оборудованию для контроля температурного режима в системе «холодовой цепи», к организации транспортирования и хранения вакцины, к организации экстренных мероприятий по обеспечению «холодовой цепи» в чрезвычайных ситуациях.

Оборудование для транспортировки и хранения вакцины должно сохранять температуру не выше -18 ℃ и свободную циркуляцию воздуха при максимальной загрузке морозильного оборудования. В системе «холодовой цепи» для транспортирования вакцины используются термоконтейнеры, в том числе сумки-холодильники, хладоэлементы, сухой лед и авторефрижераторы.

«Для транспортирования обычным (не рефрижераторным) транспортом вакцина Гам-Ковид-Вак упаковывается в термоконтейнеры, обеспечивающие соблюдение температурного режима минус 18 ℃ и ниже в течение всего времени транспортирования при любой степени загрузки с учетом колебаний температуры в течение года в конкретной климатической зоне», — следует из документа. 

Загрузка вакцины в термоконтейнеры должна производиться в условиях морозильной камеры при температуре -18 ℃ и ниже или из морозильника в максимально короткие сроки. Для хранения вакцины должны использоваться морозильные камеры, морозильники, в том числе морозильники-прилавки, термоконтейнеры с хладоэлементами или сухим льдом.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил правительству начать масштабную вакцинацию населения от коронавируса. По его словам, в первую очередь будет проводиться вакцинация групп риска: врачей и учителей. Позже премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российские регионы находятся в достаточно высокой степени готовности к началу массовой вакцинации от коронавируса. 

Первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи была зарегистрирована в России 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

Ранее по теме: В Москве началась вакцинация от коронавируса. Фотогалерея

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных