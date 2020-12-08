Задержанные в Турции журналисты НТВ вернулись в Россию

О своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула утром 3 декабря журналисты сообщили редакции сами. Источник «РИА Новости» в турецком МИД говорил, что журналисты были задержаны якобы за то, что не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. В Кремле пообещали помочь журналистам, накануне администрация президента Турции Реджепа Эрдогана сообщила, что россиян освободили.