Задержанные в Турции журналисты НТВ вернулись в Россию
Журналисты НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин, ранее задержанные в пригороде Стамбула, вернулись в Россию, сообщила пресс-служба телеканала.
«Наши коллеги, сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин уже в Москве. Прилетели ночным рейсом. С ними все в порядке. Благодарим МИД РФ, Посольство России в Анкаре и Генконсульство России в Стамбуле за помощь», — говорится в сообщении.
О своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула утром 3 декабря журналисты сообщили редакции сами. Источник «РИА Новости» в турецком МИД говорил, что журналисты были задержаны якобы за то, что не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. В Кремле пообещали помочь журналистам, накануне администрация президента Турции Реджепа Эрдогана сообщила, что россиян освободили.