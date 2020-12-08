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Задержанные в Турции журналисты НТВ вернулись в Россию

Ведомости

Журналисты НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин, ранее задержанные в пригороде Стамбула, вернулись в Россию, сообщила пресс-служба телеканала.

«Наши коллеги, сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин уже в Москве. Прилетели ночным рейсом. С ними все в порядке. Благодарим МИД РФ, Посольство России в Анкаре и Генконсульство России в Стамбуле за помощь», — говорится в сообщении.

О своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула утром 3 декабря журналисты сообщили редакции сами. Источник «РИА Новости» в турецком МИД говорил, что журналисты были задержаны якобы за то, что не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. В Кремле пообещали помочь журналистам, накануне администрация президента Турции Реджепа Эрдогана сообщила, что россиян освободили.

Ранее по теме: Администрация Эрдогана подтвердила освобождение российских журналистов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных