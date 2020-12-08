Умер первым преодолевший звуковой барьер летчик-испытатель Чак Йегер
Американский летчик-истребитель Чак Йегер, первым преодолевший звуковой барьер, умер на 98-м году жизни.
«C глубокой печалью должна сказать вам, что любовь моей жизни, которую генерал Чак Йегер скончался незадолго до 21:00 по восточному времени. Это была невероятная, хорошо прожитая жизнь, он был величайшим пилотом Америки», — сообщила жена пилота Виктория в Twitter супруга. Причину смерти она не сообщила.
Йегер — военный летчик-ас, начавший карьеру в конце Второй Мировой войны. Однако знаменит он стал после того, как начал участвовать в испытаниях реактивных самолетов в конце 1940-х. Во время полета на опытном аппарате Bell X-1 14 октября 1947 г. он впервые в истории авиации превысил скорость звука в управляемом горизонтальном полете. Его авиационная карьера продолжалась более 60 лет.