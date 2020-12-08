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Умер первым преодолевший звуковой барьер летчик-испытатель Чак Йегер

Ведомости

Американский летчик-истребитель Чак Йегер, первым преодолевший звуковой барьер, умер на 98-м году жизни.

«C глубокой печалью должна сказать вам, что любовь моей жизни, которую генерал Чак Йегер скончался незадолго до 21:00 по восточному времени. Это была невероятная, хорошо прожитая жизнь, он был величайшим пилотом Америки», — сообщила жена пилота Виктория в Twitter супруга. Причину смерти она не сообщила.

Йегер — военный летчик-ас, начавший карьеру в конце Второй Мировой войны. Однако знаменит он стал после того, как начал участвовать в испытаниях реактивных самолетов в конце 1940-х. Во время полета на опытном аппарате  Bell X-1 14 октября 1947 г. он впервые в истории авиации превысил скорость звука в управляемом горизонтальном полете. Его авиационная карьера продолжалась более 60 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных