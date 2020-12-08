Умер первым преодолевший звуковой барьер летчик-испытатель Чак Йегер

Йегер — военный летчик-ас, начавший карьеру в конце Второй Мировой войны. Однако знаменит он стал после того, как начал участвовать в испытаниях реактивных самолетов в конце 1940-х. Во время полета на опытном аппарате Bell X-1 14 октября 1947 г. он впервые в истории авиации превысил скорость звука в управляемом горизонтальном полете. Его авиационная карьера продолжалась более 60 лет.