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Около 700 добровольцев получили первый компонент вакцины от COVID-19 «Вектора»

Ведомости

Примерно 770 человек получили первый компонент вакцины центра «Вектор» от коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний. Все они чувствуют себя хорошо, сообщили пресс-служба Роспотребнадзора.

Оценивать сформировавшийся после прививки иммунитет к коронавирусу будут с помощью тест-системы «Вектора», которая обладает высокой чувствительностью к антителам к определенным участкам поверхностного белка коронавируса, рассказали в ведомстве.

Вакцина центра «Вектор» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России. Сейчас в России проходят пострегистрационные испытания вакцины на добровольцах 18-60 лет и на людях старше 60 лет.

4 декабря в Москве открылась электронная запись на вакцинацию групп риска — работников здравоохранения, образования и социальных служб, а в выходные были открыты прививочные пункты. За субботу и воскресенье в них привились более 2 тыс. человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных