Около 700 добровольцев получили первый компонент вакцины от COVID-19 «Вектора»

Вакцина центра «Вектор» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России. Сейчас в России проходят пострегистрационные испытания вакцины на добровольцах 18-60 лет и на людях старше 60 лет.