Около 700 добровольцев получили первый компонент вакцины от COVID-19 «Вектора»
Примерно 770 человек получили первый компонент вакцины центра «Вектор» от коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний. Все они чувствуют себя хорошо, сообщили пресс-служба Роспотребнадзора.
Оценивать сформировавшийся после прививки иммунитет к коронавирусу будут с помощью тест-системы «Вектора», которая обладает высокой чувствительностью к антителам к определенным участкам поверхностного белка коронавируса, рассказали в ведомстве.
Вакцина центра «Вектор» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России. Сейчас в России проходят пострегистрационные испытания вакцины на добровольцах 18-60 лет и на людях старше 60 лет.
4 декабря в Москве открылась электронная запись на вакцинацию групп риска — работников здравоохранения, образования и социальных служб, а в выходные были открыты прививочные пункты. За субботу и воскресенье в них привились более 2 тыс. человек.