Новым худруком театра Джигарханяна назначили Сергея Газарова
Актер и режиссер Сергей Газаров назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна после смерти последнего, сообщается на сайте департамента культуры Москвы.
«Я принял предложение департамента культуры возглавить театр в качестве художественного руководителя, хорошо понимая, в каком сложном положении находится театр, какие проблемы и первостепенные задачи придется решать, а их немало. Театр нуждается в обновлении во всех смыслах и направлениях», — приводит пресс-служба департамента слова Газарова.
Газаров является выпускником ГИТИСа. За свою карьеру он работал в театре «Современник», театре-студии под руководством Олега Табакова, с 1998 по 2001 гг. был главным режиссером театра Джигарханяна. На счету Газарова порядка 170 ролей в кино, он снял 7 фильмов и сериалов.
Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна был создан в марте 1996 г. Сам актер возглавлял его со дня основания и до своей смерти. Народный артист России скончался 14 ноября этого года в возрасте 85 лет. Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы.