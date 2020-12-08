Новым худруком театра Джигарханяна назначили Сергея Газарова

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна был создан в марте 1996 г. Сам актер возглавлял его со дня основания и до своей смерти. Народный артист России скончался 14 ноября этого года в возрасте 85 лет. Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы.