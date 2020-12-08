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Новым худруком театра Джигарханяна назначили Сергея Газарова

Ведомости

Актер и режиссер Сергей Газаров назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна после смерти последнего, сообщается на сайте департамента культуры Москвы. 

«Я принял предложение департамента культуры возглавить театр в качестве художественного руководителя, хорошо понимая, в каком сложном положении находится театр, какие проблемы и первостепенные задачи придется решать, а их немало. Театр нуждается в обновлении во всех смыслах и направлениях», — приводит пресс-служба департамента слова Газарова.

Газаров является выпускником ГИТИСа. За свою карьеру он работал в театре «Современник», театре-студии под руководством Олега Табакова, с 1998 по 2001 гг. был главным режиссером театра Джигарханяна. На счету Газарова порядка 170 ролей в кино, он снял 7 фильмов и сериалов.

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна был создан в марте 1996 г. Сам актер возглавлял его со дня основания и до своей смерти. Народный артист России скончался 14 ноября этого года в возрасте 85 лет. Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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