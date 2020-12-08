«ВТБ Арену» могут закрыть на три месяца из-за съемок «Песни года»
Стадион «ВТБ-Арена» могут закрыть на 90 суток за нарушение антикоронавирусных мер во время съемок конкурса «Песня года», сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.
Нарушения эксперты нашли во время мониторинга публикаций СМИ и социальных сетей. По данным проведенной проверки, 5 декабря во время массового мероприятия на стадионе не соблюдались санитарные требования. Организаторы «Песни года» ранее уже опровергли появившиеся слухи о нарушении коронавирусных ограничений, писали «РИА Новости». В интернете накануне распространялись видео с концерта, на которых некоторые заметили несоблюдение требований Роспотребнадзора.
В случае, если нарушения санитарных норм подтвердятся, должностным лицам управляющей компании стадиона грозит штраф от 300 до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности сроком до 90 суток.
Ранее Роспотренадзор опечатал клуб Adrenaline Stadium в Москве после концерта группы «Кипелов» за нарушение санитарных мер. Ведомство возбудило дело по факту нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ). Наказание по этой статье предусматривает штраф до 500 тыс. руб. или приостановка работы до 90 суток.