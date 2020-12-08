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«ВТБ Арену» могут закрыть на три месяца из-за съемок «Песни года»

Ведомости

Стадион «ВТБ-Арена» могут закрыть на 90 суток за нарушение антикоронавирусных мер во время съемок конкурса «Песня года», сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.

Нарушения эксперты нашли во время мониторинга публикаций СМИ и социальных сетей. По данным проведенной проверки, 5 декабря во время массового мероприятия на стадионе не соблюдались санитарные требования. Организаторы «Песни года» ранее уже опровергли появившиеся слухи о нарушении коронавирусных ограничений, писали «РИА Новости». В интернете накануне распространялись видео с концерта, на которых некоторые заметили несоблюдение требований Роспотребнадзора.

В случае, если нарушения санитарных норм подтвердятся, должностным лицам управляющей компании стадиона грозит штраф от 300 до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности сроком до 90 суток.

Ранее Роспотренадзор опечатал клуб Adrenaline Stadium в Москве после концерта группы «Кипелов» за нарушение санитарных мер. Ведомство возбудило дело по факту нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ). Наказание по этой статье предусматривает штраф до 500 тыс. руб. или приостановка работы до 90 суток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных