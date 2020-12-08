«ВТБ Арену» могут закрыть на три месяца из-за съемок «Песни года»

Нарушения эксперты нашли во время мониторинга публикаций СМИ и социальных сетей. По данным проведенной проверки, 5 декабря во время массового мероприятия на стадионе не соблюдались санитарные требования. Организаторы «Песни года» ранее уже опровергли появившиеся слухи о нарушении коронавирусных ограничений, писали «РИА Новости». В интернете накануне распространялись видео с концерта, на которых некоторые заметили несоблюдение требований Роспотребнадзора.