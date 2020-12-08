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Попова заявила об отсутствии пользы от курения при коронавирусе

Ведомости

Курение не может помочь при коронавирусе, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

«Курение никак не может помочь при коронавирусе», — сказала Попова, отметив, что курение, дым и другие раздражители легких приносят не пользу, а вред.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что курение повышает риск развития тяжелого состояния при заражении коронавирусом и ухудшает работу легких. В результате организму курящего человека труднее бороться с заболеванием. По мнению экспертов, курение также повышает риск заразиться коронавирусом.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 26 097 новых случаев коронавируса, 24 938 человек выздоровели, 562 скончались. Всего в стране зарегистрировано 2,5 млн случаев COVID-19 и 44 159 летальных исходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных