Попова заявила об отсутствии пользы от курения при коронавирусе
Курение не может помочь при коронавирусе, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».
«Курение никак не может помочь при коронавирусе», — сказала Попова, отметив, что курение, дым и другие раздражители легких приносят не пользу, а вред.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что курение повышает риск развития тяжелого состояния при заражении коронавирусом и ухудшает работу легких. В результате организму курящего человека труднее бороться с заболеванием. По мнению экспертов, курение также повышает риск заразиться коронавирусом.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 26 097 новых случаев коронавируса, 24 938 человек выздоровели, 562 скончались. Всего в стране зарегистрировано 2,5 млн случаев COVID-19 и 44 159 летальных исходов.