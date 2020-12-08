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Директору спорткомплекса в Астрахани предъявили обвинение после отравления детей

Ведомости

Исполняющей обязанности директора спорткомплекса «Динамо» в Астрахани предъявили обвинение после массовых отравлений хлором в бассейне учреждения, сообщает управление Следственного комитета по Астраханской области.

«[СК] предъявлено обвинение исполняющей обязанности директора «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» в совершении преступления, предусмотренного пп. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).», — говорится в сообщении. По делу назначено 30 судебно-медицинских, а также химическая экспертиза.

По предварительной версии следствия, работник спорткомплекса в свой первый рабочий день перепутал баки с реагентами. «В результате смешения двух жидкостей с разным составом произошла химическая реакция с обильным выделением газообразного вещества, содержащего хлор, который поднялся с цокольного этажа во все помещения комплекса, в том числе бассейн», — считают в СК.

Ответственной за произошедшее следствие называет директора спорткомплекса, так как она допустила работника учреждения без инструктажа. «В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения [директору спорткомплекса]», — говорится в сообщении СК.

Инцидент произошел 7 декабря во время занятий в бассейне спорткомплекса «Динамо» в Астрахани. Тогда дети и взрослые почувствовали недомогание. Из бассейна были эвакуированы 26 человек. Пострадавших госпитализировали: их оказалось 30, включая 21 ребенка в возрасте от 5 до 12 лет.

Ранее по теме: В Астрахани возбудили дело после массового отравления в бассейне

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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