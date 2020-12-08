Директору спорткомплекса в Астрахани предъявили обвинение после отравления детей
Исполняющей обязанности директора спорткомплекса «Динамо» в Астрахани предъявили обвинение после массовых отравлений хлором в бассейне учреждения, сообщает управление Следственного комитета по Астраханской области.
«[СК] предъявлено обвинение исполняющей обязанности директора «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» в совершении преступления, предусмотренного пп. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).», — говорится в сообщении. По делу назначено 30 судебно-медицинских, а также химическая экспертиза.
По предварительной версии следствия, работник спорткомплекса в свой первый рабочий день перепутал баки с реагентами. «В результате смешения двух жидкостей с разным составом произошла химическая реакция с обильным выделением газообразного вещества, содержащего хлор, который поднялся с цокольного этажа во все помещения комплекса, в том числе бассейн», — считают в СК.
Ответственной за произошедшее следствие называет директора спорткомплекса, так как она допустила работника учреждения без инструктажа. «В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения [директору спорткомплекса]», — говорится в сообщении СК.
Инцидент произошел 7 декабря во время занятий в бассейне спорткомплекса «Динамо» в Астрахани. Тогда дети и взрослые почувствовали недомогание. Из бассейна были эвакуированы 26 человек. Пострадавших госпитализировали: их оказалось 30, включая 21 ребенка в возрасте от 5 до 12 лет.