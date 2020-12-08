Директору спорткомплекса в Астрахани предъявили обвинение после отравления детей

По предварительной версии следствия, работник спорткомплекса в свой первый рабочий день перепутал баки с реагентами. «В результате смешения двух жидкостей с разным составом произошла химическая реакция с обильным выделением газообразного вещества, содержащего хлор, который поднялся с цокольного этажа во все помещения комплекса, в том числе бассейн», — считают в СК.