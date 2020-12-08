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Экс-председатель Мосгорсуда Егорова стала советником Собянина

Ведомости

Ольга Егорова назначена советником мэра Москвы Сергея Собянина по взаимодействию с судами. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.

Егорова ушла в отставку с поста председателя Мосгорсуда после более чем 20 лет пребывания в этой должности 23 октября 2020 г. Вместо неё на эту должность был утверждён бывший председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын.

Увольнению Егоровой, которая решила отказаться от выдвижения своей кандидатуры на очередной срок председателя Мосгорсуда, предшествовало вынесение семи частных определений в её адрес со стороны недавно заработавшего Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Ранее по теме: Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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