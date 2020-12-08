Экс-председатель Мосгорсуда Егорова стала советником Собянина
Ольга Егорова назначена советником мэра Москвы Сергея Собянина по взаимодействию с судами. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.
Егорова ушла в отставку с поста председателя Мосгорсуда после более чем 20 лет пребывания в этой должности 23 октября 2020 г. Вместо неё на эту должность был утверждён бывший председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын.
Увольнению Егоровой, которая решила отказаться от выдвижения своей кандидатуры на очередной срок председателя Мосгорсуда, предшествовало вынесение семи частных определений в её адрес со стороны недавно заработавшего Второго кассационного суда общей юрисдикции.