Экс-главбух «Трансаэро» получил 7 лет колонии за пособничество в растрате
«Ковалев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 199.2 УК РФ», — сказали в пресс-службе. Согласно приговору, Ковалеву запретили занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на 2 года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
По версии обвинения, Ковалев с декабря 2015 г. по сентябрь 2017 г. помогал гендиректору «Трансаэро» Александру Бурдину в хищении имущества предприятия на сумму более 560 млн руб.
В октябре 2018 г. суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро» Михаила Котова, обвиняемого в растрате в особо крупном размере и в злоупотреблении полномочиями. Отмечалось, что он сфальсифицировал ряд документов с целью сокрытия «корыстных преступлений», совершенных в соучастии с бывшим гендиректором авиакомпании Бурдиным.
«Трансаэро» прекратила полеты осенью 2015 г. на фоне крупных долгов. До этого она была второй в России по годовому пассажирообороту после «Аэрофлота».