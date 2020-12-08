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Экс-главбух «Трансаэро» получил 7 лет колонии за пособничество в растрате

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Савеловский суд Москвы приговорил бывшего главного бухгалтера авиакомпании «Трансаэро» Андрея Ковалева к семи годам колонии за пособничество в растрате свыше 560 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Ковалев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 199.2 УК РФ», — сказали в пресс-службе. Согласно приговору, Ковалеву запретили занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на 2 года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

По версии обвинения, Ковалев с декабря 2015 г. по сентябрь 2017 г. помогал гендиректору «Трансаэро» Александру Бурдину в хищении имущества предприятия на сумму более 560 млн руб.

В октябре 2018 г. суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро» Михаила Котова, обвиняемого в растрате в особо крупном размере и в злоупотреблении полномочиями. Отмечалось, что он сфальсифицировал ряд документов с целью сокрытия «корыстных преступлений», совершенных в соучастии с бывшим гендиректором авиакомпании Бурдиным.

«Трансаэро» прекратила полеты осенью 2015 г. на фоне крупных долгов. До этого она была второй в России по годовому пассажирообороту после «Аэрофлота».

Ранее по теме: Суд арестовал бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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