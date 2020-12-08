Экс-главбух «Трансаэро» получил 7 лет колонии за пособничество в растрате

В октябре 2018 г. суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро» Михаила Котова, обвиняемого в растрате в особо крупном размере и в злоупотреблении полномочиями. Отмечалось, что он сфальсифицировал ряд документов с целью сокрытия «корыстных преступлений», совершенных в соучастии с бывшим гендиректором авиакомпании Бурдиным.