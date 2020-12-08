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В Москве дополнительно выделили 1,6 млрд рублей на лекарства от коронавируса

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении еще около 1,6 млрд руб. на закупку лекарств от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

«На закупку лекарственных препаратов для лечения COVID-19 из городского бюджета будет дополнительно направлено 1,6 млрд рублей», — говорится в сообщении. В мэрии отметили, что препараты будут закуплены для коронавирусных стационаров и бесплатной выдачи пациентам, которые проходят лечение на дому.

Ранее Собянин анонсировал запуск в Москве системы мониторинга за наличием востребованных лекарств от коронавируса. Он отметил, что дефицита противовирусных лекарств и антибиотиков в Москве нет. 

По данным оперштаба на 8 декабря, в Москве за сутки выявлено 5232 случая заражения коронавирусом, 5532 человека выздоровели, 71 скончался. За весь период в городе зарегистрировано более 660 тыс. заболевших и 9496 летальных исходов.

Ранее по теме: Врач назвал необходимые в аптечке лекарства в период пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных