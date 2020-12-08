В Москве дополнительно выделили 1,6 млрд рублей на лекарства от коронавируса

«На закупку лекарственных препаратов для лечения COVID-19 из городского бюджета будет дополнительно направлено 1,6 млрд рублей», — говорится в сообщении. В мэрии отметили, что препараты будут закуплены для коронавирусных стационаров и бесплатной выдачи пациентам, которые проходят лечение на дому.