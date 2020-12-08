В Москве дополнительно выделили 1,6 млрд рублей на лекарства от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении еще около 1,6 млрд руб. на закупку лекарств от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.
«На закупку лекарственных препаратов для лечения COVID-19 из городского бюджета будет дополнительно направлено 1,6 млрд рублей», — говорится в сообщении. В мэрии отметили, что препараты будут закуплены для коронавирусных стационаров и бесплатной выдачи пациентам, которые проходят лечение на дому.
Ранее Собянин анонсировал запуск в Москве системы мониторинга за наличием востребованных лекарств от коронавируса. Он отметил, что дефицита противовирусных лекарств и антибиотиков в Москве нет.
По данным оперштаба на 8 декабря, в Москве за сутки выявлено 5232 случая заражения коронавирусом, 5532 человека выздоровели, 71 скончался. За весь период в городе зарегистрировано более 660 тыс. заболевших и 9496 летальных исходов.