В Роспотребнадзоре назвали два сценария развития ситуации с коронавирусом

По данным оперштаба на 8 декабря, в России зарегистрировано более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. Около 2 млн пациентов выздоровели, более 44 000 — скончались от вируса. За сутки коронавирус выявили у 26 097 человек. Это более чем на 2 000 меньше, чем днем ранее, 7 декабря. Тогда России был зафиксирован рекорд суточной заболеваемости коронавирусом — 28 142 новых случая.