В Роспотребнадзоре назвали два сценария развития ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в январе может пойти по двум сценариям в зависимости от соблюдения мер профилактики вируса населением, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
Если россияне будут соблюдать меры профилактики коронавируса, стабилизация эпидпроцесса закрепится. «Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям», — подчеркнул Горелов.
Для собственной безопасности, по словам Горелова, праздники стоит провести дома, по возможности избегать больших компаний и массовых мероприятий. Также нужно воздержаться от походов в торговые центры и другие закрытые помещения, где можно заразиться коронавирусной инфекцией, а также от общественного транспорта.
По данным оперштаба на 8 декабря, в России зарегистрировано более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. Около 2 млн пациентов выздоровели, более 44 000 — скончались от вируса. За сутки коронавирус выявили у 26 097 человек. Это более чем на 2 000 меньше, чем днем ранее, 7 декабря. Тогда России был зафиксирован рекорд суточной заболеваемости коронавирусом — 28 142 новых случая.