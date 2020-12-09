Иммунолог назвал простой способ профилактики коронавируса
Самый большой риск заражения коронавирусом наблюдается в закрытых помещениях, где концентрация вируса выше. Чтобы снизить риск заражения следует проветривать помещения и общественный транспорт, сообщило радио Sputnik со ссылкой на врача-иммунолога, специалиста по опасным инфекциям Владислава Жемчугова.
«В транспорте, кроме ношения масок должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот, усилить мощность нужно. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте», — сказал врач. Он отметил, что усиленная вентиляция станет защитной мерой против распространения вирусов и простудных инфекций.
Дома и на работе, по словам Жемчугова, нужно также чаще проветривать. Врач посоветовал делать влажную уборку. С помощью проветривания и уборки можно снизить концентрацию вируса и обезопасить себя, если рядом находится «сверхраспространитель» вируса, у которого нет симптомов заражения, но который выделяет большое количество коронавируса в окружающую среду, объяснил он.
По данным оперштаба на 7 декабря, за сутки коронавирус выявили у 26 097 человек. Это более чем на 2 000 меньше, чем днем ранее, 7 декабря. Тогда России был зафиксирован рекорд суточной заболеваемости коронавирусом — 28 142 новых случая. Всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. Около 2 млн пациентов выздоровели, более 44 000 — скончались от вируса.