Иммунолог назвал простой способ профилактики коронавируса

«В транспорте, кроме ношения масок должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот, усилить мощность нужно. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте», — сказал врач. Он отметил, что усиленная вентиляция станет защитной мерой против распространения вирусов и простудных инфекций.