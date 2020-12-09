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Иммунолог назвал простой способ профилактики коронавируса

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Самый большой риск заражения коронавирусом наблюдается в закрытых помещениях, где концентрация вируса выше. Чтобы снизить риск заражения следует проветривать помещения и общественный транспорт, сообщило радио Sputnik со ссылкой на врача-иммунолога, специалиста по опасным инфекциям Владислава Жемчугова.

«В транспорте, кроме ношения масок должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот, усилить мощность нужно. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте», — сказал врач. Он отметил, что усиленная вентиляция станет защитной мерой против распространения вирусов и простудных инфекций.

Дома и на работе, по словам Жемчугова, нужно также чаще проветривать. Врач посоветовал делать влажную уборку. С помощью проветривания и уборки можно снизить концентрацию вируса и обезопасить себя, если рядом находится «сверхраспространитель» вируса, у которого нет симптомов заражения, но который выделяет большое количество коронавируса в окружающую среду, объяснил он.

По данным оперштаба на 7 декабря, за сутки коронавирус выявили у 26 097 человек. Это более чем на 2 000 меньше, чем днем ранее, 7  декабря. Тогда России был зафиксирован рекорд суточной заболеваемости коронавирусом — 28 142 новых случая. Всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. Около 2 млн пациентов выздоровели, более 44 000 — скончались от вируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных