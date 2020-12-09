Twitter назвал самый популярный пост года

Чедвик Боузман скончался 28 августа 2020 г. от рака толстой кишки четвертой стадии. Ему было 43 года. Актер прославился в роли Черной Пантеры в киновселенной Marvel. Твит, в котором сообщалось о его смерти, стал самым популярным в истории соцсети уже на следующий день, когда сообщение набрало более 5,7 млн лайков. По данным на 9 декабря, у сообщения 7,5 млн лайков и 3,1 млн перепостов.