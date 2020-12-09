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Twitter назвал самый популярный пост года

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Пользователи Twitter чаще всего в 2020 г. пересылали последнее сообщение аккаунта американского актера Чедвика Боузмана с известием о его смерти, говорится в блоге соцсети. 

Чедвик Боузман скончался 28 августа 2020 г. от рака толстой кишки четвертой стадии. Ему было 43 года. Актер прославился в роли Черной Пантеры в киновселенной Marvel. Твит, в котором сообщалось о его смерти, стал самым популярным в истории соцсети уже на следующий день, когда сообщение набрало более 5,7 млн лайков. По данным на 9 декабря, у сообщения 7,5 млн лайков и 3,1 млн перепостов.

Среди других популярных постов Twitter отметил твит бывшего президента США Барака Обамы, выразившего соболезнования из-за смерти баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе 26 января, и шутку актера Энди Милонакиса, прокомментировавшего в мае запуск Crew Dragon с космонавтами на борту: «Поздравляю астронавтов, которые покинули сегодня Землю. Хороший выбор». Одним из твитов, также набравших наибольшее число лайков, стал пост актера Макколея Калкина, прославившегося ролью Кевина в серии фильмов «Один дома». «Хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Пожалуйста», — написал он.

В список самых популярных людей года по версии Twitter вошли: президент США Дональд Трамп, Джо Байден, американец Джордж Флойд, чья смерть вызвала по всему миру протесты против расизма, Коби Брайант, Барак Обама, кей-поп-группа BTS, премьер-министр Индии Нарендра Моди, рэпер Канье Уэст, предприниматель Илон Маск и Камала Харрис. Самым популярным хештегом 2020 г. после #COVID19 стал #BlackLivesMatter.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных