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В Оренбургской области произошел пожар на нефтяной скважине

Ведомости

В Оренбургской области на Таллинском месторождении–2 загорелась нефтяная скважина, сообщило главное управление МЧС по региону. При пожаре пострадал мужчина 1993 года рождения. Он доставлен в больницу с ожогами кистей рук в 3%. 

Возгорание произошло в районе 5:00 мск. Высота пламени достигает 25 метров, площадь горения — 100 квадратных метров. Пожару присвоили второй уровень сложности.

Месторождение находится в пяти километрах от села Талла. На месте работают 35 сотрудников МЧС и 9 единиц техники, всего на пожаре задействованы 50 человек и 14 единиц техники. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных