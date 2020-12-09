В Оренбургской области произошел пожар на нефтяной скважине
В Оренбургской области на Таллинском месторождении–2 загорелась нефтяная скважина, сообщило главное управление МЧС по региону. При пожаре пострадал мужчина 1993 года рождения. Он доставлен в больницу с ожогами кистей рук в 3%.
Возгорание произошло в районе 5:00 мск. Высота пламени достигает 25 метров, площадь горения — 100 квадратных метров. Пожару присвоили второй уровень сложности.
Месторождение находится в пяти километрах от села Талла. На месте работают 35 сотрудников МЧС и 9 единиц техники, всего на пожаре задействованы 50 человек и 14 единиц техники.