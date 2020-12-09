Разработчик «Спутник V» рассказал о приеме алкоголя во время вакцинации
При вакцинации от коронавируса рекомендовано не употреблять алкоголь три дня после каждой прививки, сообщил директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала не употреблять алкоголь минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после первой прививки.
«Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию», — пояснил Гинцбург (цитата по «РИА Новости»).
Вице-премьер Татьяна Голикова предупреждала, что на протяжении 42 дней, в течение которых формируется иммунитет к коронавирусу после прививки, необходимо воздерживаться от посещения мест скопления людей, соблюдать масочный режим и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать дистанцию, ограничить потребление алкоголя и лекарств, угнетающих иммунитет.
2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V». Он отметил, что первыми прививки смогут сделать учителя, врачи и соцработники, поскольку они относятся к группе риска. При этом сама вакцинация является добровольной. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%.
4 декабря в Москве открылась электронная запись на вакцинацию групп риска — работников здравоохранения, образования и социальных служб, а в выходные были открыты прививочные пункты. За субботу и воскресенье в них привились более 2 тыс. человек.