Разработчик «Спутник V» рассказал о приеме алкоголя во время вакцинации

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V». Он отметил, что первыми прививки смогут сделать учителя, врачи и соцработники, поскольку они относятся к группе риска. При этом сама вакцинация является добровольной. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%.