Россияне назвали ожидаемый размер новогодней премии

В прошлом году новогоднюю премию получили 28% россиян. У большинства из них она составила до 15 тыс. руб. В этом году на премию надеются 37% россиян, при этом рассчитывая, что размер поощрения составит больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Работа.ру».