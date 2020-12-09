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Россияне назвали ожидаемый размер новогодней премии

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В прошлом году новогоднюю премию получили 28% россиян. У большинства из них она составила до 15 тыс. руб. В этом году на премию надеются 37% россиян, при этом рассчитывая, что размер поощрения составит больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Работа.ру».

В 2019 г. у 63% россиян премия составила меньше 15 тыс. руб., при этом 35% из них получили до 5 тыс. руб. 16% опрошенных были награждены премией от 15 тыс. до 50 тыс. руб. А 7% россиян получили поощрение в размере более 50 тыс. руб. Еще 14% респондентов не раскрыли размеров полученной премии, уточнив, что она равнялась их обычному заработку.

Опрос проводился в декабре этого года среди жителей всех регионов России. В опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов, которые ответили на вопросы о получении премии в прошлом году и об ожиданиях на этот год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных