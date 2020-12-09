Россияне назвали ожидаемый размер новогодней премии
В прошлом году новогоднюю премию получили 28% россиян. У большинства из них она составила до 15 тыс. руб. В этом году на премию надеются 37% россиян, при этом рассчитывая, что размер поощрения составит больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Работа.ру».
В 2019 г. у 63% россиян премия составила меньше 15 тыс. руб., при этом 35% из них получили до 5 тыс. руб. 16% опрошенных были награждены премией от 15 тыс. до 50 тыс. руб. А 7% россиян получили поощрение в размере более 50 тыс. руб. Еще 14% респондентов не раскрыли размеров полученной премии, уточнив, что она равнялась их обычному заработку.
Опрос проводился в декабре этого года среди жителей всех регионов России. В опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов, которые ответили на вопросы о получении премии в прошлом году и об ожиданиях на этот год.