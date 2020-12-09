В Краснодарском крае банда полицейских за четыре года собрала ₽54 млн взяток

Банда полицейских в Краснодарском крае, которая работала на посту ДПС «Успенский» на дороге Р-217 «Кавказ», за четыре года получила взятки на сумму не менее 54 млн руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на председателя СКР Александра Бастрыкина.