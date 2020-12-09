В Краснодарском крае банда полицейских за четыре года собрала ₽54 млн взяток
Банда полицейских в Краснодарском крае, которая работала на посту ДПС «Успенский» на дороге Р-217 «Кавказ», за четыре года получила взятки на сумму не менее 54 млн руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на председателя СКР Александра Бастрыкина.
По словам Бастрыкина, следствие считает, что сотрудники ГИБДД брали деньги за непривлечение водителей как к административным, так и уголовным преступлениям, в том числе связанным с незаконной перевозкой товаров и алкогольной продукции по территории Краснодарского края.
Глава СКР добавил, что к уголовной ответственности будут привлечены 15 должностных лиц. С четырьмя из них следствие заключило досудебные соглашения о сотрудничестве.