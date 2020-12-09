В Иране начали испытывать вакцину от коронавируса собственной разработки

Агентство IRNA со ссылкой на представителя Управления развития биотехнологий при вице-президенте Ирана по делам науки и технологий Мостафу Ганеи сообщает, что еще три вакцины от коронавируса иранской разработки должны к концу января 2021 г. быть допущены к испытаниям на людях.