В Иране начали испытывать вакцину от коронавируса собственной разработки
Иран начал испытывать вакцину от коронавируса собственной разработки на добровольцах, объявил представитель Организации по контролю за продовольствием и лекарствами Исламской Республики Киянуш Джаханпур.
«Начались испытания как минимум двух иранских вакцин», — написал он в Twitter.
На прошлой неделе министр здравоохранения Ирана Саид Намаки выразил надежду, что отечественная вакцина от коронавируса будет готова к производству в промышленных масштабах к весне следующего года.
Агентство IRNA со ссылкой на представителя Управления развития биотехнологий при вице-президенте Ирана по делам науки и технологий Мостафу Ганеи сообщает, что еще три вакцины от коронавируса иранской разработки должны к концу января 2021 г. быть допущены к испытаниям на людях.
В Иране, по данным университета Джонса Хопкинса на 9 декабря, выявлено 1 062 397 случаев коронавируса. Умерли 50 917 заболевших.