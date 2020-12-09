Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Попова оценила летальность от коронавируса в России

Ведомости

Россия находится на 55 месте в мире по летальности от COVID-19. В России этот показатель составляет 1,7%, а в мире — 2,3%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Международной научно-практической конференции.

«В России [заразившихся] на сегодняшний день чуть более 2,53 млн, 1,98 млн выздоровевших и летальность составляет на сегодняшний день 1,7% от всех зарегистрированных инфицированных новым вирусом», — цитирует ТАСС Попову. При этом заболеваемость на 100 тыс. человек составляет 1 690 случаев, по этому показателю Россия находится на 55 месте.

Согласно данным презентации, представленной Поповой, всего в мире зарегистрировано 67,8 млн случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели — 46,7 млн человек. При этом показатель летальности в 2,3%, по словам Поповой, достаточно высокий.

В России за последние сутки коронавирус выявили у 26 190 человек, свидетельствуют данные оперштаба. Умерли за последние 24 часа 559 человек. За весь период в России выявили боле 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. Более 2 млн человек выздоровели, более 44 700 — скончались.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 26 097 новых случаев коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных