Попова оценила летальность от коронавируса в России

«В России [заразившихся] на сегодняшний день чуть более 2,53 млн, 1,98 млн выздоровевших и летальность составляет на сегодняшний день 1,7% от всех зарегистрированных инфицированных новым вирусом», — цитирует ТАСС Попову. При этом заболеваемость на 100 тыс. человек составляет 1 690 случаев, по этому показателю Россия находится на 55 месте.