Попова оценила летальность от коронавируса в России
Россия находится на 55 месте в мире по летальности от COVID-19. В России этот показатель составляет 1,7%, а в мире — 2,3%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Международной научно-практической конференции.
«В России [заразившихся] на сегодняшний день чуть более 2,53 млн, 1,98 млн выздоровевших и летальность составляет на сегодняшний день 1,7% от всех зарегистрированных инфицированных новым вирусом», — цитирует ТАСС Попову. При этом заболеваемость на 100 тыс. человек составляет 1 690 случаев, по этому показателю Россия находится на 55 месте.
Согласно данным презентации, представленной Поповой, всего в мире зарегистрировано 67,8 млн случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели — 46,7 млн человек. При этом показатель летальности в 2,3%, по словам Поповой, достаточно высокий.
В России за последние сутки коронавирус выявили у 26 190 человек, свидетельствуют данные оперштаба. Умерли за последние 24 часа 559 человек. За весь период в России выявили боле 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. Более 2 млн человек выздоровели, более 44 700 — скончались.