Умер соперник Лукашенко на первых выборах президента Белоруссии
Первый премьер-министр Белоруссии Вячеслав Кебич скончался в возрасте 84 лет, сообщил Telegram-канал Sputnik Беларусь. Причиной смерти стал коронавирус, говорится в сообщении.
Информацию о смерти Кебича подтвердили в Совете министров, сообщила «БелТА».
Вячеслав Кебич был главным оппонентом Александра Лукашенко на первых президентских выборах в Беларуси. После этого он стал премьер-министром республики и занимал эту должность до 1994 г. Кебич создал и возглавил Белорусский торгово-финансовый союз.