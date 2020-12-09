Песков опроверг наличие у Путина двух одинаковых кабинетов

По словам Пескова, у Путина есть кабинеты в разных городах, но нет двух одинаковых. Самолеты компании «Россия», в которую входит специальный летный отряд для обслуживания руководства страны, стоят во многих городах, отметил пресс-секретарь. Информация о передвижении президента и других охраняемых лиц, по его словам, является государственной тайной.