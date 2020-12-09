Песков опроверг наличие у Путина двух одинаковых кабинетов
У президента России Владимира Путина нет двух одинаковых кабинетов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее издание «Проект» сообщило, что для Путина построили на даче «Бочаров ручей» в Сочи копию кабинета из подмосковной резиденции Ново-Огарево. Издание утверждает, что сделано это было, чтобы скрыть местонахождение президента. «Проект» также с помощью сервиса Flightradar24 отследил перемещения самолета специального летного отряда «Россия», которым, по данным издания, летает Путин.
«Это неправда. То, что было написано, я еще раз повторяю, — это компоненты информационной кампании, информационной атаки, которая, конечно, не может достигнуть своей цели», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Пескова, у Путина есть кабинеты в разных городах, но нет двух одинаковых. Самолеты компании «Россия», в которую входит специальный летный отряд для обслуживания руководства страны, стоят во многих городах, отметил пресс-секретарь. Информация о передвижении президента и других охраняемых лиц, по его словам, является государственной тайной.