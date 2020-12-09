Песков прокомментировал кражу оборудования с «самолета Судного дня» в Таганроге

«Разумеется, будут сделаны выводы, конечно. Такое ЧП, поэтому, конечно, там будет расследование, будут приняты меры, чтобы это не повторилось», — сказал Песков. Он не смог уточнить, кто нес ответственность за охрану Ил-80 под Таганрогом: ФСО или Минобороны.