Песков прокомментировал кражу оборудования с «самолета Судного дня» в Таганроге
По факту кражи оборудования с летающего пункта управления войсками Ил-80 «будут сделаны выводы», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Разумеется, будут сделаны выводы, конечно. Такое ЧП, поэтому, конечно, там будет расследование, будут приняты меры, чтобы это не повторилось», — сказал Песков. Он не смог уточнить, кто нес ответственность за охрану Ил-80 под Таганрогом: ФСО или Минобороны.
Ранее управление МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту кражи оборудования с самолета Ил-80 на общую сумму около 1 млн руб. Инцидент произошел 7 декабря на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК), где самолет проходил плановое обслуживание. По данным СМИ, с самолета неизвестные украли 39 радиостанций.
Ил-80 — летающий пункт управления войсками, созданный в конце 1980-х гг. на основе советского пассажирского лайнера Ил-86. Он должен быть использован в случае ядерной войны, в том числе, для организации высшим руководством ответного ядерного удара по противнику после уничтожения наземных пунктов управления. В связи с этим Ил-80, обладающий защитой от некоторых поражающих факторов ядерного взрыва, называют «самолетом Судного дня». Всего за 1987-1992 гг. произведено 4 таких машины.