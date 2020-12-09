Минздрав продлит действующий порядок медосвидетельствования водителей

В Минздраве рассказали, что экспертная работа по совершенствованию медосвидетельствования продолжится. «Так, в частности, планируется расширить спектр применяемых методик определения психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя», — отметили в пресс-службе. В министерстве пояснили, что сейчас для этого можно использовать только CDT-тест. Предлагаемые изменения разрешат использовать любые существующие методики определения психических расстройств, связанных с алкоголем, в том числе исследования этилглюкуронида или фосфадитил-этанола.