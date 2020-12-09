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Минздрав продлит действующий порядок медосвидетельствования водителей

Ведомости

Министерство здравоохранения решило продлить до 1 января 2022 года действующий порядок медосвидетельствования водителей, сообщила пресс-служба Минздрава. Приказ министерства сейчас проходит юридические процедуры. 

В Минздраве рассказали, что экспертная работа по совершенствованию медосвидетельствования продолжится. «Так, в частности, планируется расширить спектр применяемых методик определения психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя», — отметили в пресс-службе. В министерстве пояснили, что сейчас для этого можно использовать только CDT-тест. Предлагаемые изменения разрешат использовать любые существующие методики определения психических расстройств, связанных с алкоголем, в том числе исследования этилглюкуронида или фосфадитил-этанола. 

«Это позволит расширить возможности выбора метода для региональных специалистов и не допустить роста цен на исследования», — пояснили в Минздраве.

Осенью 2019 года Минздрав утвердил приказ о новом порядке медосвидетельствования будущих водителей и водителей, которые восстанавливают права после их лишения. Предполагалось, что при получении справки россияне будут проходить обязательное тестирование на алкоголизм и наркоманию. Приказ должен был вступить в силу 22 ноября 2019 года. 

Позднее СМИ сообщили, что в нескольких городах России образовались очереди за медсправками из-за новостей об их подорожании после вступления в силу новых правил. 

Нововведение раскритиковал президент России Владимир Путин. После этого Минздрав сообщил, что перенес принятие нового порядка на июль 2020 года. Министерство заявило, что дополнительно проанализирует методы, которые используются для освидетельствования водителей, чтобы обеспечить их эффективность при адекватном ценообразовании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных