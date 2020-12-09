В РАН оценили влияние коронавируса на потомство переболевших

Ранее, 13 октября, внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина Олег Аполихин заявил, что COVID-19 влияет на потомство переболевших мужчин. По его словам, у части таких пациентов наблюдались повреждения в ДНК, которые могут повлечь за собой нарушение фертильности и негативно сказаться на будущих детях.