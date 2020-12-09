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В РАН оценили влияние коронавируса на потомство переболевших

Ведомости

Тот факт, что человек переболел коронавирусом, никак не отразится на его будущих детях, если он полностью вылечился, заявил журналистам директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

«Нет, если человек выздоровел, прошел курс реабилитации, то на его потомстве болезнь никак не отразится. Хотя реабилитация для тяжелых форм заболевания может длиться достаточно долго», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее, 13 октября, внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина Олег Аполихин заявил, что COVID-19 влияет на потомство переболевших мужчин. По его словам, у части таких пациентов наблюдались повреждения в ДНК, которые могут повлечь за собой нарушение фертильности и негативно сказаться на будущих детях. 

Кроме того, о мужском бесплодии как последствии коронавируса сообщала академик РАН, председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова. По ее словам, у мальчиков, переболевших COVID-19, было отмечено изменение сперматогенеза, который также грозит низкой фертильностью его потомкам.

По данным оперштаба на 9 декабря, за время пандемии коронавирусом заразились 2 541 199 россиян. Из них 2 007 792 пациента выздоровели. Умерли 44 718 человек. Еще 488 689 граждан находятся в активной стадии заболевания.

Ранее по теме: Минздрав предупредил о риске бесплодия у переболевших коронавирусом мужчин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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