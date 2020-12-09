Центр Венеции оказался затоплен из-за ошибки синоптиков

В начале октября огромные желтые шлюзы Мозе, которые возвышаются, отделяя венецианскую лагуну от моря, смогли защитить город во время первого испытания в реальном времени, когда уровень прилива достиг 1,2 метра. Через несколько недель система снова успешно заработала, не допуская попадания воды на глубину до 135 см в лагуну.