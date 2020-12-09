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Центр Венеции оказался затоплен из-за ошибки синоптиков

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Центр итальянского города Венеция оказался затоплен в результате мощных осадков и поднявшегося уровня моря, пишет The Guardian. Утром 8 декабря на город обрушилась почти полутораметровая приливная волна. При таких показателях обычно активируется система защитных шлюзов, однако это сделано не было из-за ошибки синоптиков в прогнозах. Они рассчитали, что высота волны не превысит 120 см. 

К тому времени, когда во вторник утром вода вошла в город, полностью затопив притвор собора Святого Марка, было уже слишком поздно, чтобы система сработала, отмечает издание. 

Защитные шлюзы появились в Венеции лишь 2020 г. после успешного прохождения испытаний. 

В начале октября огромные желтые шлюзы Мозе, которые возвышаются, отделяя венецианскую лагуну от моря, смогли защитить город во время первого испытания в реальном времени, когда уровень прилива достиг 1,2 метра. Через несколько недель система снова успешно заработала, не допуская попадания воды на глубину до 135 см в лагуну.

Плотины Мозе были спроектированы в 1984 г. и должны были начать работать в 2011 г., но этого не было осуществлено из-за коррупционного скандала, связанного с перерасходом средств. В итоге шлюзы обошлись Италии в 6,5 млрд евро. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных