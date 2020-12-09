Центр Венеции оказался затоплен из-за ошибки синоптиков
Центр итальянского города Венеция оказался затоплен в результате мощных осадков и поднявшегося уровня моря, пишет The Guardian. Утром 8 декабря на город обрушилась почти полутораметровая приливная волна. При таких показателях обычно активируется система защитных шлюзов, однако это сделано не было из-за ошибки синоптиков в прогнозах. Они рассчитали, что высота волны не превысит 120 см.
К тому времени, когда во вторник утром вода вошла в город, полностью затопив притвор собора Святого Марка, было уже слишком поздно, чтобы система сработала, отмечает издание.
Защитные шлюзы появились в Венеции лишь 2020 г. после успешного прохождения испытаний.
В начале октября огромные желтые шлюзы Мозе, которые возвышаются, отделяя венецианскую лагуну от моря, смогли защитить город во время первого испытания в реальном времени, когда уровень прилива достиг 1,2 метра. Через несколько недель система снова успешно заработала, не допуская попадания воды на глубину до 135 см в лагуну.
Плотины Мозе были спроектированы в 1984 г. и должны были начать работать в 2011 г., но этого не было осуществлено из-за коррупционного скандала, связанного с перерасходом средств. В итоге шлюзы обошлись Италии в 6,5 млрд евро.