Экс-вице-премьера Крыма заочно приговорили к 19 годам колонии

Он исполнял обязанности заместителя председателя Совета министров Крыма с апреля по май 2014 г. ФСБ и России и прокуратура возбудили против него уголовное дело в 2015 г. Позднее объявили в федеральный розыск. В феврале суд на Украине обязал СБУ также возбудить уголовное дело в отношении Ислямова по подозрению в госизмене.