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Экс-вице-премьера Крыма заочно приговорили к 19 годам колонии

Ведомости

Верховный суд Крыма признал украинского бизнесмена Ленура Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова. Его заочно приговорили к 19 годам колонии строгого режима, сообщает «РИА Новости».

Как уточнила судья, Ислямов прописан в Симферополе, имеет российское гражданство и находится в федеральном розыске с 2016 г. По словам адвоката, его клиент не признает решение крымского суда и планирует обжаловать решение.

По версии следствия, Ислямов в 2015 г. организовал подрыв опор ЛЭП, по которым в Крым поставлялась электроэнергия из Украины. Полуостров столкнулся с резким дефицитом электричества. Чтобы решить проблему, Россия построила энергомост через Керченский пролив с территории Кубани.

Ислямов до мая 2014 г. был зампредом совета министров Крыма и курировал в регионе вопросы обустройства репатриантов, водоснабжения и жилищно-коммунальной сферы. Ему принадлежала крымская телекомпания АТР, транспортная компания «Симсититранс», «Джаст банк» и сеть магазинов ICom, торгующих продукцией Apple на территории полуострова.

Он исполнял обязанности заместителя председателя Совета министров Крыма с апреля по май 2014 г. ФСБ и России и прокуратура возбудили против него уголовное дело в 2015 г. Позднее объявили в федеральный розыск. В феврале суд на Украине обязал СБУ также возбудить уголовное дело в отношении Ислямова по подозрению в госизмене.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных