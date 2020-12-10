Экс-вице-премьера Крыма заочно приговорили к 19 годам колонии
Верховный суд Крыма признал украинского бизнесмена Ленура Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова. Его заочно приговорили к 19 годам колонии строгого режима, сообщает «РИА Новости».
Как уточнила судья, Ислямов прописан в Симферополе, имеет российское гражданство и находится в федеральном розыске с 2016 г. По словам адвоката, его клиент не признает решение крымского суда и планирует обжаловать решение.
По версии следствия, Ислямов в 2015 г. организовал подрыв опор ЛЭП, по которым в Крым поставлялась электроэнергия из Украины. Полуостров столкнулся с резким дефицитом электричества. Чтобы решить проблему, Россия построила энергомост через Керченский пролив с территории Кубани.
Ислямов до мая 2014 г. был зампредом совета министров Крыма и курировал в регионе вопросы обустройства репатриантов, водоснабжения и жилищно-коммунальной сферы. Ему принадлежала крымская телекомпания АТР, транспортная компания «Симсититранс», «Джаст банк» и сеть магазинов ICom, торгующих продукцией Apple на территории полуострова.
Он исполнял обязанности заместителя председателя Совета министров Крыма с апреля по май 2014 г. ФСБ и России и прокуратура возбудили против него уголовное дело в 2015 г. Позднее объявили в федеральный розыск. В феврале суд на Украине обязал СБУ также возбудить уголовное дело в отношении Ислямова по подозрению в госизмене.