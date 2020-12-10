В России начались доклинические испытания вакцины от коронавируса «Урал»

Вакцина центра «Вектор» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России. Сейчас проходят пострегистрационные испытания вакцины на людях от 18 до 60 лет и на добровольцах старше 60. 10 ноября президент России Владимир Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса центра им. Чумакова.