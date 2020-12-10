В России начались доклинические испытания вакцины от коронавируса «Урал»
Вакцина от коронавируса «Урал» вышла на доклинический этап испытаний, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на члена комитета Госдумы по охране здоровья Александра Петрова.
«Я сейчас прилетел в Екатеринбург срочно с пленарных. Собираем снова ученых. Мы создаем генетическую вакцину "Урал" для борьбы с COVID, это не секрет. Вышли на доклинику», — сообщил депутат.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%.
Вакцина центра «Вектор» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России. Сейчас проходят пострегистрационные испытания вакцины на людях от 18 до 60 лет и на добровольцах старше 60. 10 ноября президент России Владимир Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса центра им. Чумакова.