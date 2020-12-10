Правительство предложило оформлять пенсию в банках
Россияне смогут оформить пенсию в уполномоченных банках, такие поправки будут внесены в законопроект, который прошел первое чтение в Госдуме, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах или льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где есть для этого технические возможности, в том числе в уполномоченных банках», — сказал Мишустин.
Премьер-министр отметил, что коммерческие и некоммерческие организации смогут использовать полученные данные только для предоставления их клиентам и только с их согласия. Мишустин надеется, что законопроект будет рассмотрен и принят в ближайшее время. Сейчас оформить пенсию можно в территориальном отделении Пенсионного фонда, МФЦ и в личном кабинете на сайте ПФР.