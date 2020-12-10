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Правительство предложило оформлять пенсию в банках

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Россияне смогут оформить пенсию в уполномоченных банках, такие поправки будут внесены в законопроект, который прошел первое чтение в Госдуме, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах или льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где есть для этого технические возможности, в том числе в уполномоченных банках», — сказал Мишустин. 

Премьер-министр отметил, что коммерческие и некоммерческие организации смогут использовать полученные данные только для предоставления их клиентам и только с их согласия. Мишустин надеется, что законопроект будет рассмотрен и принят в ближайшее время. Сейчас оформить пенсию можно в территориальном отделении Пенсионного фонда, МФЦ и в личном кабинете на сайте ПФР. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных