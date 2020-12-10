Правительство предложило оформлять пенсию в банках

Премьер-министр отметил, что коммерческие и некоммерческие организации смогут использовать полученные данные только для предоставления их клиентам и только с их согласия. Мишустин надеется, что законопроект будет рассмотрен и принят в ближайшее время. Сейчас оформить пенсию можно в территориальном отделении Пенсионного фонда, МФЦ и в личном кабинете на сайте ПФР.