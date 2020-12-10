Более 150 000 россиян получили прививку «Спутник V»
Прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» сделали более 150 000 жителей России, заявил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».
«Данный препарат у нас в стране в рамках гражданского оборота на сегодняшний день получили уже более 150 000 жителей нашей страны. Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране мира с использованием любого другого аналогичного препарата», — сказал Гинцбург.
8 ноября в Великобритании — первой из стран Запада — началась вакцинации от коронавируса групп риска. В стране используется вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой компании BioNTech.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Производство препарата началось 15 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%.
Вакцина центра «Вектор» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России. Сейчас проходят пострегистрационные испытания вакцины на людях от 18 до 60 лет и на добровольцах старше 60. 10 ноября президент России Владимир Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса центра им. Чумакова.