Более 150 000 россиян получили прививку «Спутник V»

«Данный препарат у нас в стране в рамках гражданского оборота на сегодняшний день получили уже более 150 000 жителей нашей страны. Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране мира с использованием любого другого аналогичного препарата», — сказал Гинцбург.