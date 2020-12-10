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Более 150 000 россиян получили прививку «Спутник V»

Ведомости

Прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» сделали более 150 000 жителей России, заявил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

«Данный препарат у нас в стране в рамках гражданского оборота на сегодняшний день получили уже более 150 000 жителей нашей страны. Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране мира с использованием любого другого аналогичного препарата», — сказал Гинцбург. 

8 ноября в Великобритании — первой из стран Запада — началась вакцинации от коронавируса групп риска. В стране используется вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой компании BioNTech.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Производство препарата началось 15 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%.

Вакцина центра «Вектор» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России. Сейчас проходят пострегистрационные испытания вакцины на людях от 18 до 60 лет и на добровольцах старше 60. 10 ноября президент России Владимир Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса центра им. Чумакова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных