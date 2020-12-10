Путин заявил о признании вины Ходорковским
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский косвенно признал вину в преступлениях, за которые он был осужден на 13 лет, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Он косвенно признал. Он в письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела, умирала. И я пошел на это и помиловал его для того, чтобы он мог общаться с мамой», — сказал президент.
Ходорковский был осужден в 2005 г. Суд признал его виновными в мошенничестве, растрате и уходе от налогов и приговорил к девяти годам колонии. Позже Мосгорсуд снизил наказание до восьми лет лишения свободы.
В 2010 г. Ходорковского признали виновным в хищении нефти и легализации денег и приговорили к 14 годам лишения свободы. В 2013 г. Путин помиловал его.