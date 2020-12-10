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Путин заявил о признании вины Ходорковским

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Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский косвенно признал вину в преступлениях, за которые он был осужден на 13 лет, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Он косвенно признал. Он в письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела, умирала. И я пошел на это и помиловал его для того, чтобы он мог общаться с мамой», — сказал президент.

Ходорковский был осужден в 2005 г. Суд признал его виновными в мошенничестве, растрате и уходе от налогов и приговорил к девяти годам колонии. Позже Мосгорсуд снизил наказание до восьми лет лишения свободы. 

В 2010 г. Ходорковского признали виновным в хищении нефти и легализации денег и приговорили к 14 годам лишения свободы. В 2013 г. Путин помиловал его.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных